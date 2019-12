Laibach: Party Songs. Foto: Discogs

To gostovanje zasedbe Laibach je pobliže predstavljeno v večkrat nagrajenem glasbenem dokumentarcu Dan osvoboditve izpred treh let v režiji Mortena Traavika in Ugisa Olteja. Po obisku Severne Koreje je skupina prav tako pri čislani britanski založbi Mute konec leta 2018 izdala album The Sound of Music, ki v veliki meri vključuje priredbe skladb iz filma Moje pesmi, moje sanje.

Prejšnji mesec pa so izdali EP Party Songs, izid pa pospremili z videospotom za uvodno skladbo na plošči Honourable, Dead or Alive, When Following the Revolutionary Road, vanj pa so vključeni posnetki, nastali 9. maja letos v ljubljanskem Cankarjevem domu.

Opera, nad katero je bdel sam Kim Džong-il

Dotična skladba je na albumu predstavljena v treh različicah. Temelji na ariji iz klasične severnokorejske revolucionarne opere Povej, o gozd, ki je nastala pod budnim očesom pokojnega severnokorejskega voditelja Kim Džong-ila. Del skladbe, pete v slovenščini, pa se navezuje na pesem Mateja Bora z naslovom Jutri gremo v napad. Z repertoarja koncerta ob dnevu osvoboditve v Severi Koreji je bila skladba izključena, jo je pa skupina na gostovanju v drugi različici izvedla v glasbeni šoli Kum Song Music School.

Pesem o sveti gori Paektu

Nosilec zvoka vključuje še dve različici skladbe We Will Go to Mount Paektu – izjemno priljubljene severnokorejske popularne skladbe, ki se navezuje na zanje sveto goro, v originalu pa jo izvaja ženska skupina Moranbong. Tudi priredbe te skladbe skupina ni smela izvesti, odločitev za to pa so cenzorji ob nastopu pospremili z besedami, da je za prebivalce Severne Koreje preveč sveta. EP dopolnjuje še posnetek žive izvedbe korejske tradicionalne pesmi Arirang v Kum Song Music School.