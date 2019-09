Festivalsko dogajanje bo potekalo na vrtovih Pokrajinskega muzeja Koper. Foto: Festival JEFF

Festival se začenja danes in bo v koprskem starem mestnem jedru do nedelje že šestnajstič prežemal noči z džezom, etno, funkyjem in drugimi sodobnimi glasbenimi zvrstmi.

Organizatorji iz Kluba študentov občine Koper (KŠOK) napovedujejo pestro glasbeno ponudbo, sestavljeno iz domačih in mednarodnih zasedb.

Organizatorji napovedujejo tudi obfestivalski program, ki bo odstiral polja drugih umetnosti. Foto: Festival JEFF

Glasba, s katero se v lokalnem okolju sicer redko srečajo

S festivalom želijo v KŠOK-u primorskemu občinstvu približati glasbo, s katero se v lokalnem okolju sicer redko srečajo. Lani Festivala JEFF ni bilo, letošnja glavna sprememba pa je časovni okvir festivala, premaknili so ga s poletnega na septembrski termin.

Festivalsko dogajanje ostaja na vrtovih Pokrajinskega muzeja Koper, ki imajo s svojim intimnim in zaključenim prostorom, polnim zelenja, moč zbliževanja med obiskovalci in glasbo, razmišljajo organizatorji.

O glasbi in njenem vplivu na kulturo

Festival odpira okrogla miza v baru Circolo, na kateri bodo razmišljali o glasbi in njenem vplivu na kulturo. Glasbeni del festivala se bo začel v sredo z nastopoma Goran Bojčevski quarteta in glasbenega projekta Viva Jazz Forma, ki je nastal v sklopu festivala Jazz Ravne.

V naslednjih dneh se bodo zvrstili še koncerti številnih domačih in tujih glasbenikov. Med njimi so duo Zajtrk, ki se hudomušno poigrava z jezikom in teatrom, Brencl Banda s Kozjanskega, ki črpa svoj navdih tudi iz glasbe drugih slovanskih narodov, pa še srbska multiinstrumentalistka Tamara Ristić – Kezz z melanholičnim petjem ljudskih pesmi.

Glasbeno popotovanje bodo vodili še podalpski sevdah skupine tAman, v katerem so združeni slovenski glasbeniki, ki preigravajo sevdalinke in s tem močno poudarjajo korenine iz Bosne in širšega Balkana ter umetniški projekt Istanbul Night z glasbo sufizma, islamskega mističnega gibanja, ki je imelo največji odmev v Turčiji. Ne nazadnje bo mogoče prisluhniti še italijanski skupini Kalascima, ki bo potrdila značilnost Kopra na prepihu med Balkanskim in Apeninskim polotokom, so zapisali organizatorji.

Organizatorji napovedujejo tudi obfestivalski program, ki bo odstiral polja drugih umetnosti, od likovne razstave do različnih delavnic in uličnih predstav. Na ogled bo tudi film Ostanki – Izpovedi duhovom, ki ga podpisujeta Niko Novak in Matevž Jerman.