Mate Bekavac na koncertu Modrega abonmaja leta 2017 v Cankarjevem domu. Foto: Darja Štravs Tisu

Bekavac je mednarodno uveljavljeni klarinetist, skladatelj in dirigent. Danes je sprejel povabilo, da zasede mesto umetniškega vodje orkestra in pomočnika direktorice za orkester. Delo bo začel predvidoma po novem letu, je direktorica Slovenske filharmonije (SF) Marjetica Mahne še zapisala v izjavi za javnost.

Na Mozarteumu in še na Julliardu

Mate Bekavac (1977) je diplomiral na Visoki šoli za glasbo v Gradcu, od koder se je podal na salzburški Mozarteum, tam je pri devetnajstih letih postal magister umetnosti. Izpopolnjeval se je na priznani newyorški glasbeni šoli Julliard.

Uveljavil se je kot koncertantni solist in komorni glasbenik. Foto: Darja Štravs Tisu

Uveljavil se je kot koncertantni solist in komorni glasbenik. Kot solist je nastopil z vsemi slovenskimi simfoničnimi in komornimi ansambli, z münchenskimi, moskovskimi in zagrebškimi solisti, s komornim orkestrom Franza Liszta, z orkestrom Philharmonie der Nationen, opernim orkestrom iz Frankfurta in drugimi. Kot komorni glasbenik je sodeloval s številnimi priznanimi umetniki, denimo s flavtistko Ireno Grafenauer, violinistom Jurijem Bašmetom in hornistom Radovanom Vlatkovićem.

Je prejemnik več prvih nagrad na tekmovanjih in drugih priznanj, med njimi je nagrada Prešernovega sklada, ki jo je dobil leta 2004.

V novo leto s festivalom baročne glasbe

Klarinetist je vabilo prejel po razrešitvi Klemna Hvale. "Razlog za odločitev je presoja direktorice, da gre za ravnanja, ki bi lahko vrgla senco na SF, ki zmanjšujejo njeno kredibilnost in povzročajo škodo pri odnosih s partnerji," je utemeljila svojo odločitev.

SF bo tako v novo leto stopil z zaokroženim vodstvom in pozitivnim finančnim poslovanjem ter še s Filharmoničnim festivalom baročne glasbe, ki bo potekal na začetku januarja.