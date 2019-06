Pianist, skladatelj, profesor in aranžer Andrej Goričar se je rodil v Ljubljani leta 1971. Foto: Osebni arhiv

Mednarodna žirija je v konkurenci skladateljev s štirih celin iz več kot 20 držav nagradila njegovo skladbo Mo(uve)ment musicaux za simfonični orkester.

Priznanje zajema denarno nagrado, založništvo zmagovalnega glasbenega dela pri založbi Pizzicato Verlag Helvetia ter slavnostno krstno izvedbo, ki bo 26. julija v dvorcu Zancanaro v kraju Sacile v Italiji.

Žirijo so sestavljala ugledna skladateljska imena, predsednik Daniele Zanettovich (Italija) ter člani Gilberto Bosco (Italija), Dimitri Cervo (Brazilija), Ferrer Ferran (Španija) in Donald Sosin (ZDA).

Organizatorji vsako leto razpišejo zasedbo, tekmovanje pa je odprto za skladatelje z vsega sveta, starostne omejitve ni. Na tekmovanju podelijo samo eno oz. prvo nagrado. Lani je, denimo, niso podelili, temveč je žirija naznanila le tri posebne omembe.

Hišni pianist Slovenske kinoteke

Pianist, skladatelj, profesor in aranžer Andrej Goričar se je rodil v Ljubljani leta 1971. Klavir je študiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Kot hišni pianist Slovenske kinoteke je izvedel bogat repertoar neme filmske klasike in številne retrospektive doma in v tujini.

Leta 2002 se je odločil za samostojno kulturno ustvarjanje in se še bolj posvetil skladanju. Njegova dela, bodisi koncertne klasične kompozicije bodisi odrska in filmska dela, so izvedli uveljavljeni solisti, komorne skupine in orkestri.

Prepričal tudi Ennia Morriconeja

V letu 2010 je zmagal na mednarodnem tekmovanju skladateljev 2 Agosto v Bologni. Žirijo pod vodstvom italijanskega skladatelja Ennia Morriconeja je prepričal z delom za klavir in orkester z naslovom Ex Anima.