Woody Allen na nedavni novinarski konferenci za operno predstavo. Foto: EPA

Opera, ki jo je Allen že leta 2008 predstavil v Los Angelesu, bo na sporedu do 19. julija, v njej pa nastopajo študenti Scale.

Odmor od ustvarjanja filma za filmom

Allen je na nedavni novinarski konferenci dejal, da so študenti akademije slovite opere, s katerimi je delal, fantastični in so opravili veliko delo, ko so sledili njegovim idejam, in po besedah režiserja hkrati uresničili tudi Puccinijeve cilje. Allen je še dodal, da je bil eden večjih užitkov v njegovem življenju ta, da si je lahko vzel odmor od ustvarjanja filma za filmom in s tem pridobil čas za postavitev opere v "tej ikonični operni hiši".

Po italijanski filmski estetiki 50. let

Opero Gianni Schicchi je Allen že leta 2008 postavil na oder losangeleške opere, v glavni vlogi pa je bil tedaj Thomas Allen. Uprizoritev je velik uspeh doživela v letu 2015, ko so jo v Los Angelesu znova uvrstili na repertoar z legendarnim španskim tenoristom Placidom Domingom na čelu. Allen je v videopogovoru za Scalo dejal, da se je za režijo omenjene, uro trajajoče Puccinijeve opere, odločil tudi, ker so mu všeč elementi farse, ki jih je skladatelj vanjo vpletel. V Milanu bo posebna tudi scena, navdahnjena po italijanski filmski estetiki 50. let.

Slovita italijanska operna hiša Scala. Foto: Reuters

Na spletni strani Scale je navedeno, da se obeta dvojni operni večer, na sporedu katerega bo poleg Allenove režije Giannija Schicchija tudi hišna produkcija opere Antonia Salierija Prima la musica poi le parole (Najprej glasba, potem besede). Dirigent obeh postavitev bo Adam Fischer.

Zaradi obtožb nadlegovanja Amazon

Novinarje, ki so se udeležili konference pred nocojšnjo premiero, so prosili, naj vprašanja omejijo zgolj na opero. Še vedno namreč odmeva, da je Amazon prekinil sodelovanje z Allenom pri filmu A Rainy Day in New York zaradi obtožb, da je režiser pred 25 leti spolno zlorabil posvojenko Dylan Farrow. Vse obtožbe proti režiserju so bile sicer že v preteklosti ovržene. Pozneje je ameriški režiser za že leta 2017 končani film našel drugega distributerja, ki mu bo prikazovanje po Evropi omogočil do konca letošnjega leta.

V Evropi vselej topel in prisrčen odziv

Na novinarsko vprašanje, zakaj meni, da je bolje sprejet v Evropi kot v ZDA, je 83-letni režiser odgovoril, da ne ve. "Ko sem začel pred 50 leti ustvarjati filme, sem v Evropi vselej naletel na topel in prisrčen odziv. Tudi ko kateri film v ZDA ni bil dobro sprejet, so ga za svojega vzeli v Italiji, Franciji in Nemčiji," je povedal.

Allen je letos februarja proti Amazonu sprožil tudi 60 milijonov evrov vredno tožbo, v kateri trdi, da je produkcijski velikan pogodbo glede sodelovanja z njim prelomil na podlagi neutemeljenih obtožb.