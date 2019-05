Nobeden od založnikov, ki naj bi rokopis dobili v branje, za The New York Times ni hotel komentirati njegove vsebine, zato ne vemo, ali bi Allen v knjigi dejansko odgovoril na obtožbe spolnega nadlegovanja. Foto: AP

Fotografija iz leta 1982, srečnejših časov z Mio Farrow. Foto: AP

Po pisanju The New York Timesa se razlog skriva v sicer že starih obtožbah, ki so lani ponovno zaokrožile v javnosti in naenkrat dobile večjo težo - gre za trditev režiserjeve nekdanje partnerice Mie Farrow, da je pred 25 leti spolno zlorabil svojo posvojenko Dylan Farrow.

Nekaj založniških hiš, ki želijo ostati anonimne, ni hotelo niti prebrati poslanega gradiva, poroča The New York Times. Tiskovna agencija AFP je vprašanje o tem naslovila na pet vodilnih ameriških založnih hiš - HarperCollins, Hachette, Macmillan, Simon & Schuster in Penguin Random House - a oprijemljivih odgovorov ni dobila; prav tako se je v tišino zavil Allenov literarni agent.

Oskarjevec se sooča z obtožbami gibanj, kot sta Me Too in Time's Up, da je v 90. letih spolno zlorabil svojo posvojenko Dylan Farrow, ki je imela tedaj sedem let. Allen dejanje že vsa ta leta zanika, uradno nikoli ni bil spoznan za krivega, a je afera kljub temu polarizirala javnost. A šele v zadnjih letih ima to tudi oprijemljive posledice: vrsta igralcev (med drugim Greta Gerwig, Ellen Page, Evan Rachel Wood, Michael Caine in Colin Firth) je javno izjavila, da obžalujejo svoje sodelovanje z Allenom, ter da v bodoče ne nameravajo več nastopati v njegovih filmih.

Brez občutka za diplomacijo

Njegovemu ugledu ni niti najmanj koristilo, ko je za argentinsko televizijo Canal 13 lani izjavil, da bi moral biti "ambasador" gibanja #MeToo, češ da je imel od nekdaj zgleden odnos s sodelavkami - z izjemo obtožbe Mie Farrow, s katero sta se v času izbruha afere ravno ločevala. Po Allenovi različici dogodkov je bila Dylan Farrow ranljiva deklica, ki jo je užaljena Mia Farrow pregovorila v to, naj svojega krušnega očeta predstavi kot spolnega izprijenca.

Ob tem je treba omeniti, da sta se z Mio Farrow ločila zato, ker je igralka odkrila gole fotografije, ki so dokazovale, da ima Woody spolno razmerje z s Soon Yi, dvajsetletno posvojenko iz zakona Mie Farrow in Andreja Previna.

Pri Amazonu so "pokopali" Deževni dan v New Yorku

V začetku letošnjega leta je Allen vložil tožbo proti Amazonu, ker naj bi tehnološki velikan zaradi omenjenih obtožb prelomil pogodbo o štirih filmih, ki so jo podpisali leta 2017. Po televizijski seriji in igranem filmu Lunapark (Wonder Wheel) Amazon ni objavil filma A Rainy Day in New York (Deževni dan v New Yorku), prvega iz štiridelnega sporazuma. Sojenje - Allen toži Amazon za 68 milijonov dolarjev - bo prihodnje leto.

Lahko prevetri to nevihto?

Spor z Amazonom in nezanimanje za knjigo dokazujeta, kako negotov je kar naenkrat Allenov nekdaj kultni status v zabavni industriji. "Osebno si ne morem predstavljati, da bo še kdaj delal," je komentiral urednik uredništva za nagrade pri Varietyju Tim Gray. "Čisto mogoče pa je, da bo zgodovina do Woodyja Allena bolj prijazna kot sedanji trenutek." Jasno mu je namreč, da ima "Hollywood rad zgodbe o povratkih": "Ingrid Bergman, Charlieja Chaplina in Elizabeth Taylor je Kongres obravnaval zaradi njihovih zasebnih življenj, a jih je javnost na koncu sprejela z odprtimi rokami."

Dylan Farrow, posvojena hčerka Mie Farrow in Woodyja Allena, je režiserja obtožila, da jo je spolno nadlegoval leta 1992, ko je imela sedem let. preiskovalci niso našli dovolj dokazov spolne zlorabe, da bi primer nadaljevali. Dylan je kljub temu vsa leta vztrajala pri svoji trditvi, njena družina pa je ves ta čas razdeljena. Mama in brat Ronan Farrow sta trdno na njeni strani, drugi brat Moses pa zagovarja očeta. Foto: AP

Čeprav je Allen izdal že več antologijskih in humorističnih knjig, pa se še nikoli ni lotil klasične avtobiografije. leta 2003 se je pogajal z založbo penguin, ki mu je ponujala tri milijone dolarjev, a je vse skupaj padlo v vodo, ker je hotel višji honorar. "Za to bi rad veliko denarja. Žogica je na vaši strani," je bilo Allenovo sporočilo prek literarnega agenta.

Če ne drugega, Allenu zaenkrat ostaja še njegova glasbena kariera. Junija se ljubiteljski klarinetist s svojim džezovskim orkestrom odpravlja na kratko turnejo po Evropi.