Ustanovitelju festivala Nanutu in njegovemu dolgoletnemu zavzetemu delu pri organizaciji se bodo že danes poklonili tudi z odkritjem spomenika, ki ga je ustvaril slovenski kipar Metod Frlic. Odkril ga bo minister za kulturo Zoran Poznič. Slavnostni nagovor bo pripadel častnemu pokrovitelju, predsedniku republike Borutu Pahorju.

Anton Nanut je pred smrtjo tudi zasnoval festivalski program, ki letos prinaša 12 koncertov. Foto: Stane Sršen

Otvoritveni večer se bo nadaljeval z odprtjem pregledne razstave akademskega slikarja Ludvika Pandurja v Galeriji Rika Debenjaka. Prvi festivalski dan se bo v noč prevesil ob koncertu Slovenskega okteta, ki se bo predstavil z deli Damijana Močnika, Štefana Maurija, Marija Kogoja, Alojza Srebotnjaka, Rada Simonitija, Darijana Božiča, Vilka Ukmarja, Sama Vidica in Ambroža Čopija.

Festival se bo nadaljeval prihodnji petek s koncertom Ljubljanskega godalnega orkestra, ki mu bodo do konca meseca s koncerti v Kanalu sledili pianisti Aleksander Gadžijev, violinist Črtomir Šiškovič in Komorni orkester Nova.

Na začetku oktobra bo v Kulturnem domu v Novi Gorici koncertiral Orkester Slovenske filharmonije, v kanalski osnovni šoli bo koncert izbranih učencev Glasbene šole Nova Gorica, v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici bo nastopil Zbor Slovenske filharmonije, v Bardu v Italiji Komorni godalni orkester Akademije za glasbo Ljubljana, v novogoriški glasbeni šoli pa njihovi učitelji.

Že dve desetletji pri festivalu sodelujejo tudi s Kulturnim centrom Lojze Bratuž iz Gorice na koncertnem področju, dobro desetletje pa tudi na galerijskem. Tako bodo tudi letošnjo razstavo na začetku oktobra prenesli v Gorico.

Festival Kogojevi dnevi v Kanalu ob Soči pripravlja Prosvetno društvo Soča Kanal. Foto: BoBo

Letos bodo skupno izvedli osem novitet, je povedal predsednik festivala Peter Blažej. Skupno so v 40 letih našteli 370 krstnih izvedb glasbenih del, nekatera so bila napisana prav za Kogojeve dneve. Kogojevi dnevi vsakoletno prinašajo med deset in 12 koncertov, na katerih naštejejo približno 350 poslušalcev.

Kogojevi dnevi se bodo končali 21. oktobra v Trstu s koncertom Kvarteta bratov Feguš.

Festival nosi ime primorskega skladatelja Marija Kogoja

Festival Kogojevi dnevi pripravlja Prosvetno društvo Soča Kana, in nosi ime primorskega skladatelja Marija Kogoja. S svojim delovanjem povezuje štiri kraje, ki jih je skladatelj zaznamoval. Kanal in Gorico, kjer se je šolal, Trst, kjer se je rodil, in Ljubljano, kjer je služboval. Sega še v nekatere druge primorske kraje in v zamejstvo.