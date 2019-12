Carmina Slovenica med izvajanjem Toksičnih psalmov. Foto: Dorian Šilec Petek

Pravzaprav je ves mesec povezan z zborovskim petjem in tako je bil že 1. decembra v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma koncert Potujoča muzika, na katerem je nastopilo okoli 500 mladih pevcev. S peto izvedbo te bienalne prireditve v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) so počastili ta svetovni dan.

Kip in koncert v spomin na Branka Rajštra

V Mariboru pa so nekaj dni pozneje v avli Dvorane Union odkrili kip Branka Rajštra, ki ga je ustvaril akademski kipar Viktor Gojkovič. Rajšter je po navedbah JSKD-ja Maribor naredil veliko za razvoj slovenskega zborovstva, med drugim je četrt stoletja vodil Mladinski pevski zbor Maribor in z njim dosegal odmevne rezultate na tekmovanjih in festivalih v Sloveniji ter svetu. V spomin nanj so priredili tudi koncert, na katerem so nastopili mladinski pevski zbori iz Maribora in okolice.

Dirigent, glasbeni pedagog in skladatelj Branko Rajšter (1930‒1989) je leta 1962 diplomiral na glasbenem oddelku Pedagoške akademije v Mariboru, tri leta pozneje pa končal študij kompozicije pri Blažu Arniču na ljubljanski Akademiji za glasbo. Pot umetniškega izpopolnjevanja ga je vodila v Beograd, kjer si je leta 1983 pridobil magistrski naziv pod mentorstvom Darinke Matić-Marović na oddelku za dirigiranje Fakultete glasbene umetnosti. V 60. letih prejšnjega stoletja je začel prenovo mladinskih šolskih pevskih zborov v Sloveniji. Od leta 1964 do smrti pa je vodil Mladinski pevski zbor Maribor, iz katerega je izšla danes zelo znana zborovska zasedba Carmina Slovenica. Foto: Družinski arhiv

Mladi zbori že v izhodišču na visoki ravni

Producentka za vokalno glasbo pri JSKD-ju Mihela Jagodic je za Radio Slovenija povedala, da je zborovstvo v Sloveniji "še vedno najštevilčnejša kulturna dejavnost prebivalcev. Gotovo se časi spreminjajo in tako nekatere zasedbe, ki so bile nekoč številčno zelo močne, denimo moški pevski zbori, so morda nekoliko okrnjene. Nastaja pa precej mladih zborov, ki začnejo že na precej višji ravni, kot se je to dogajalo včasih, saj je veliko pevcev šolanih in imajo za sabo že neke izkušnje. Imamo tudi več mednarodno izredno uspešnih zborov kot nekoč."

Dan, ki ga zaznamujejo tudi drugje po svetu

Kakovost slovenskih ljubiteljskih zborov pa je v samem svetovnem vrhu. Sicer pa se svetovnemu dnevu zborovskega petja posvečajo tudi drugje po svetu, med drugim lahko vsakdo svoj zborovski dogodek prijavi na spletni strani World Choral Day. Namen tega dneva je povezati svet s petjem v miru in solidarnosti ter opozoriti na mnogoterost oblik in učinkov skupnega petja.

Največji glasbeni festival v zgodovini Slovenije

Omenimo še, da bo med 16. in 25. julijem 2021 potekal največji glasbeni festival v zgodovini Slovenije, in sicer Festival Europa Cantat 2021. Gre za dogodek, ki zaživi vsaka tri leta v izbranem evropskem mestu že od leta 1963, in bo v Slovenijo pripeljal okoli 4.000 glasbenikov z vsega sveta. V okviru Festivala Europa Cantat bodo tuji gostje s slovenskimi pevskimi sestavi sodelovali na več kot 50 delavnicah in 100 koncertih pod vodstvom svetovno priznanih dirigentov.