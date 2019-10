Včerajšnji koncert na Ljubljanskem gradu je potekal v polni Hribarjevi dvorani. Med obiskovalci je bilo tudi več kot 50 poslušalcev Prvega programa Radia Slovenija.

Tomaž Pengov (1949–2014) se je v zgodovino slovenskega kantavtorstva zapisal že s svojo prvo ploščo Odpotovanja. Njegov glas je širša javnost sicer spoznala že konec šestdesetih, ko je s skupino Mladi levi posnel pretresljivo balado Oda Ireni. Foto: BoBo

Enajst pesmi Tomaža Pengova je zaživelo v novih glasbenih preoblekah zasedbe David in ukradeno pero, ki jo vodi pianist David Trebižan, ob njem pa so nastopili še Metod Banko, Sergej Randjelović – Runjoe, Tomaž Gajšt, Bojana Šaljić Podešva in godalni trio.

Koncert so kot gostje obogatili Višnja Fičor in člani znova obujene zasedbe Salamander – Bogdana Herman, Milan Dekleva, Jerko Novak, Lado Jakša in Božo Ogorevc. Te skladbe je mogoče slišati tudi na zgoščenki.

David Trebižan, vodja zasedbe David in ukradeno pero, je po koncertu povedal, da je Pengov en in edini, neponovljiv in se ga ne da preseči.

Drugi del plošče pa prežema koncert Pengova iz leta 1994, ko je nastopil v klubu K4 v produkciji glasbenega urednika Janeta Webra – kantavtor je tedaj nastopil pred ameriškim glasbenikom Townesom Van Zandtom.

Kako do zgoščenke?

Sporočite nam odgovor na nagradno vprašanje: "Katerega leta so izšla Odpotovanja, prvenec Tomaža Pengova, prvi neodvisni kantavtorski album v nekdanji Jugoslaviji?" Vaše odgovore pričakujemo do ponedeljka, 28. oktobra, do 14. ure na elektronski naslov mmc-kultura@rtvslo.si. Izžrebali bomo dva nagrajenca. Pravila o sodelovanju v nagradni igri si lahko preberete tukaj.

Lado Jakša, član za to priložnost obujene zasedbe Salamander, je po koncertu mislil, "da je bil Tomaž zdaj nekje v bližini, da se je z nekaterimi stvarmi strinjal, z nekaterimi tudi ni. Še ko smo sodelovali z njim, je bilo tako. Bil je namreč zelo natančen s svojim videnjem zvoka in slike in mislim, da bi bil zdaj solidno zadovoljen."

Pri pripravi spremljevalne multivizijske predstavitve, katere avtor je, se je trudil slediti načelu manj je več, kar je bilo po njegovih besedah tudi eno izmed osnovnih načel Tomaža Pengova. Torej uporabo skromnih vizualnih elementov, ki pa skupaj tvorijo pripoved in partituro za glasbo.

Fotoutrinki s koncerta na Ljubljanskem gradu.

Foto: SOJ RTV SLO/Adrian Pregelj, RTV SLO Foto: SOJ RTV SLO/Adrian Pregelj, RTV SLO Foto: SOJ RTV SLO/Adrian Pregelj, RTV SLO Foto: SOJ RTV SLO/Adrian Pregelj, RTV SLO Foto: SOJ RTV SLO/Adrian Pregelj, RTV SLO Foto: SOJ RTV SLO/Adrian Pregelj, RTV SLO Foto: SOJ RTV SLO/Adrian Pregelj, RTV SLO Foto: SOJ RTV SLO/Adrian Pregelj, RTV SLO Foto: SOJ RTV SLO/Adrian Pregelj, RTV SLO

"S koncertom smo na odličen način sklenili zgodbo praznovanja 70-obletnice rojstva Tomaža Pengova. S tem projektom in z izvrstnimi mladimi glasbeniki, s svojimi sodobniki, z našo glasbeno produkcijsko ekipo ter neumornimi strokovnimi in organizacijskimi sodelavci ta edinstven kantavtor vstopa v brezčasje. In to si Tomaž Pengov in njegova glasbena dediščina nedvomno zaslužita," je med nagovorom na koncertu povedal Danijel Poslek, odgovorni urednik Prvega programa Radia Slovenija.

Obenem pa je bil večer tudi izjemno darilo tako radijskim ustvarjalcem kot poslušalkam in poslušalcem ob dnevu RTV Slovenija, ki ga zaznamujemo 28. oktobra, je še povedal.

Teja Klobčar, vodja celotnega projekta, prek katerega se RTV poklanja Pengovu, pa pravi, da je izredno vesela, da je tako obsežen projekt dočakal tako lep konec. "Ta večer je bil navdihujoč in nostalgičen, ampak s priredbami smo želeli nostalgijo preseči in poslati to glasbo še nekam naprej. Upam, da nam je to uspelo in so poslušalci koncerta dobili še kakšno idejo za naprej, ne samo za oziranje nazaj."

V okviru projekta Kamor greš ... je na Prvem programu Radia Slovenija potekal tematski cikel petih glasbeno-dokumentarnih oddaj Pesem v žepu, ki jim lahko prisluhnete v spodaj pripetih povezavah.

Za na pot: peta oddaja iz cikla Tomaža Pengova

Kantilene ranjenega sveta: četrta oddaja iz cikla Tomaža Pengova