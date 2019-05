Avtoportret: 51 sekund s Katjo Perat

Katja Perat (1988) je pesnica, pisateljica in publicistka, Mladinina novinarka, sourednica AirBeletrine in od leta 2016 doktorska študentka primerjalne književnosti na Univerzi Washington v St. Louisu. Pred tem je diplomirala iz filozofije in primerjalne književnosti na ljubljanski Filozofski fakulteti.

Leta 2011 je izšla njena prva pesniška zbirka Najboljši so padli, za katero je dobila nagrado­ za najboljši prvenec in kritiško sito. Tri leta kasneje je napisala pesmi, zbrane v zbirki Davek na dodano vrednost.

Lani je izšel še njen romanskni prvenec, Mazohistka, ki je bil med desetimi finalisti za letošnjega kresnika. Po literarni predlogi romana je v novomeškem Anton Podbevšek Teatru (APT) nastala istoimenska predstava predstava v režiji Nejca Gazvode. Njeno besedilo ni bilo prvič postavljeno na oder. V Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) so leta 2016 uprizorili muzikal Tisoč in ena noč, ustvarjen po motivih njenega libreta 1001.

Letos januarja so se s knjigo Naredite Ameriko spet obvladljivo njenim pesmim in romanu v knjižni obliki pridružili še eseji. Pisati jih je začela, ko se je avgusta 2016 kot doktorandka preselila v ZDA, od koder prihaja tudi roman, ki jo je zaznamoval kot mlado najstnico. Več v Avtoportretu.