Kip Jamesa Joycea v Švici. Foto: EPA

Dublinski mestni svetniki zdaj, več kot 70 let po avtorjevi smrti, upajo, da bodo vendarle lahko izpolnili željo pisatelja in njegove žene, ki so jo po njegovi smrti leta 1941 zavrnili, poroča publikacija Guardian.

"Ugotovite, ali je umrl katoličan"

Ko je Joyce umrl, so z irskega zunanjega ministrstva poslali brzojavko: "Prosim, navedite podrobnosti o Joyceovi smrti. Če je mogoče, ugotovite, ali je umrl katoličan." Nora Barnacle je pozneje zahtevala, da se njegovi posmrtni ostanki prenesejo na Irsko, vendar je minister za zunanje zadeve prošnjo zavrnil.

Roman Ulikses je bil od prvega trenutka tarča burnih odzivov: uredniki revije Little Review, ki je roman objavljala kot podlistek, so se morali pred sodiščem zagovarjati zaradi obscenosti. Foto: Wikipedia

Nov predlog za vrnitev posmrtnih ostankov sta v ponedeljek vložila dublinska svetnika Dermot Lacey in Paddy McCartan, saj trdita, da je bila to končna želja para Joyce-Barnacle. Če se namera udejanji, bo selitev sovpadla s stoletnico romana Ulikses leta 2022, ki je bil nekoč na Irskem prepovedan. Irska vlada je uporabila carinsko vrzel in preprečila "vstop" knjige v državo.

Izgnanstvo je bilo ključni element njegovega pisanja

McCartan je pred kratkim v pogovoru za radio Newstalk dejal, da se mu zdi primerno, da se zamisel znova premisli pred obletnico Uliksesa in dodal, da je odločitev na koncu izključno na ramenih irske vlade in ministrstva za zunanje zadeve, njegove besede povzema Guardian.

"Morda obstajajo ljudje, ki niso ljubitelji Joycea in želijo čim manj drezati. Nedvomno je bil kontroverzna figura, o tem ni nobenega dvoma," je kritike obrazložil McCartan. "Izgnanstvo je bilo ključni element njegovega pisanja, toda – da bi ga to spremljalo v večnost? Ne bi rekel, da je bil to del načrta."

Zasledimo lahko še druge poskuse iz preteklosti, kjer so poskušali posamezniki prepričati irske oblasti, naj se posmrtni ostanki Joycea končno vrnejo, enega od primerov najdemo leta 1948, ki je vzniknil po tem, ko so posmrtne ostanke pesnika W. B. Yeatsa iz Francije uspešno vrnili v Sligo. Četudi se v zadnjem času pojavljajo dvomi, da so bile vse preseljene kosti res Yeatsove.

Bo za vedno ostal na pokopališču Fluntern?

Joyce ima grob na pokopališču Fluntern v Zürichu, poleg žene Nore, ki je umrla deset let za njim. Leta 1966 so ga premestili iz običajnega groba v bolj prominentnega, v katerem je od leta 1976 z njima pokopan še sin Giorgio.

Joyce, ki se je leta 1882 rodil v dublinskem predmestju Rathgar, je desetletja živel stran od Irske zaradi svojega vedno večjega prezira do irske družbe in nuje po iskanju dela. Obenem pa je Dublin prek svojih romanov vpisal v svetovno literaturo.

V tridesetih letih preteklega stoletja je pogosto potoval v Švico, tam so mu operirali oči in zdravili njegovo hčer Lucio za shizofrenijo. Med drugim je bila pacientka znanega švicarskega psihiatra Carla Junga, ki je po branju Uliksesa ugotavljal, da ima tudi Joyce shizofrenijo.