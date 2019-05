Pesnik, prevajalec in esejist Uroš Zupan. Foto: BoBo

Nagrajenca so razglasili v četrtek zvečer na slovesni Akademiji Poetična Slovenija, na kateri so podelili tudi druge nagrade in priznanja tega mednarodnega književnega srečanja v Velenju.

Vrhunski desetletni pesniški opus

Osrednjo nagrado na festivalu podeljujejo avtorjem za vrhunski desetletni slovenski pesniški opus za odrasle, izkazan z najmanj dvema vrhunskima pesniškima zbirkama in najmanj eno prevedeno pesniško zbirko.

Letos so bili za osrednjo festivalsko nagrado poleg Zupana nominirani še Lidija Dimkovska, Miklavž Komelj in Barbara Korun. Nominiranci so se v sredo predstavili z avtorskimi pesniškimi branji, lavreata pa je izbrala 60-članska žirija občinstva in umetniško-strokovnega sosveta.

Nagrajena še Metka Lokar in Jakob J. Kenda

Že v začetku maja so bili znani prejemniki drugih festivalskih nagrad, ki so jih prav tako podelili na Akademiji Poetična Slovenija v četrtek zvečer v Velenju. Mednarodno Pretnarjevo nagrado 2019 in častni naslov ambasadorka slovenskega jezika, literature in kulture na Kitajskem je prejela Metka Lokar.

Nagrado krilata želva 2019 za najboljši slovenski potopis preteklega leta je prejel Jakob J. Kenda za potopis Apalaška pot - 3500 kilometrov hribov in Amerike. Priznanje Lirikonov zlat 2019 pa je za vrhunske revijalne/festivalne prevode španske poezije 21. stoletja v slovenščino prejela Barbara Pregelj.

Nagradna knjižna izdaja Iztoka Osojnika

Mednarodno književno srečanje Lirikonfest Velenje organizira Ustanova Velenjska knjižna fundacija ob podpori Mestne občine Velenje in Javne agencije za knjigo RS. Letošnjo izvedbo je med drugim pospremila nagradna knjižna izdaja Petdeset izbranih pesmi Iztoka Osojnika, dobitnika osrednje festivalne književne nagrade v lanskem letu.

V okviru festivala bodo še danes gostujoči tuji avtorji in prevajalka Barbara Pregelj predstavljeni velenjskim gimnazijcem, zvečer pa bo v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja v Tržiču srečanje s Pretnarjevo nagrajenko Metko Lokar, so še sporočili organizatorji.