Za osrednjo festivalsko nagrado, poimenovano velenjica - čaša nesmrtnosti, ki jo podeljujejo za vrhunski desetletni slovenski pesniški opus za odrasle, so nominirani Lidija Dimkovska, Miklavž Komelj, Barbara Korun in Uroš Zupan. Ti se bodo 29. maja predstavili z avtorskimi pesniškimi branji, lavreat pa bo po izboru 60-članske žirije občinstva in umetniško-strokovnega sosveta razglašen 30. maja na Akademiji Poetična Slovenija.

Metka Lokar živi na Kitajskem in v okviru lektorata Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik šesto leto poučuje slovenščino na Fakulteti za evropske jezike in kulture na Pekinški univerzi za tuje študije. Foto: Lirikonfest

Ambasadorka slovenske književnosti in jezika

Mednarodno Pretnarjevo nagrado oziroma častni naslov ambasador slovenske književnosti in jezika, ki je priznanje posameznikom za trajnejše, večletne ali enkratne pomembne prispevke pri mednarodnem književnem povezovanju oziroma uveljavljanju slovenske literature in jezika v tujini, bo prejela slovenistka in umetnostna zgodovinarka Metka Lokar.

Od leta 2013 živi na Kitajskem in v okviru lektorata Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik šesto leto poučuje slovenščino na Fakulteti za evropske jezike in kulture na Pekinški univerzi za tuje študije. Nagrado ji bodo podelili v zahvalo za večletno poučevanje, posredovanje, širjenje slovenskega jezika, literature in kulture na Kitajskem, vzpostavljanje slovensko-kitajskih jezikovnih in kulturnih stikov ter mednarodnopovezovalno delo.

18. Lirikonfest bo potekal 29. in 30. maja. Foto: Lirikonfest

Pisec, ki je prinesel svežino v slovenski potopis

Doktor literarnih ved, avtor ali urednik Jakob J. Kenda, ki je v javnosti najbolj znan po svojih prevodih, predvsem Harryja Potterja, bo nagrado krilata želva za najboljši slovenski potopis preteklega leta dobil za knjigo Apalaška pot - 3500 kilometrov hribov in Amerike. Pot je kot prvi Slovenec prehodil leta 2017.

"Kenda je nedvomno prinesel s tem književnim delom svežino v slovenski potopis in s svojevrstno kombinacijo literarnega in dokumentarnega nanj vtisnil prepoznaven

avtorski pečat," navaja utemeljitev. Kot veliko odliko knjige pa izpostavlja njeno večplastnost. "Po njej lahko posežejo potencialni pohodniki, ki jih zanima 'mati vseh poti', zahtevnejše bralce pa bo pritegnila s številnimi literarnimi referencami in citati, liričnimi opisi narave, izdelanimi dialogi in iskrenostjo ter humorjem."

Za vrhunske revialne ali festivalne prevode poezije

Barbara Pregelj bo prejela Lirikonov zlat, priznanje za vrhunske revialne ali festivalne prevode poezije za odrasle v slovenščino ali iz slovenščine v tuje jezike. Doktorica literarnih ved in profesorica na novogoriški univerzi raziskuje predvsem različne vidike recepcije španske literature v slovenski književnosti, traduktološka vprašanja, mladinsko književnost in literarno interpretacijo. Plaketo bo prejela za prevode pesmi Lawrenca Schimela in Francisca Tomsicha, predstavljene v festivalni antologiji Rp. Lirikon21.