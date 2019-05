Avtor v Pesmih iz galerije predstavlja 35 slik iz stalne zbirke Narodne galerije "na razigran in radoživ način, ob čemer v verze mojstrsko vpleta različne vsebine", je ocenila žirija.

Rozman bralcu predstavlja slike prek zanimivih zgodb o slikarkah in slikarjih, o značilnostih časa, v katerem so nastale, spregovori o likovnih problemih, vse to pa navezuje na današnji čas in tako poglavitna likovna dela približa na način in v jeziku, ki je mlademu bralcu blizu, piše v obrazložitvi.

Umetnik vsak teden vodi t. i. odmaševanja, v katerih pridiga o tekoči družbeni problematiki, ob čemer daje poseben poudarek jeziku. Ravno odmaševanja so ga odpeljala tudi v politiko ‒ v letu 2017 je kandidiral za predsednika države, a ni zbral dovolj podpisov. Foto: BoBo

Za izbrane galerijske slike je umetnik zložil poučne in razigrane verze. Foto: Narodna galerija

Pogosto hudomušne pesmi v zbirki, ki jo je izdala Narodna galerija, dopolnjujejo stripovske vinjete Jakoba Klemenčiča. Kot so prepričani žiranti, se ob prebiranju nagrajenega dela ne bodo nasmihali samo mladi bralci, pač pa tudi njihovi starši, ki bodo lahko na hitro obnovili šolsko znanje.

Pesnik je slike iz zbirke Narodne galerije "prelil v radožive verze in z njimi stkal pisano preprogo raznolikih simboličnih pomenov, likovnih razlag in nenavadnih usod". "Poudarki v pesmih se zgoščajo okrog različnih vsebin: govorijo o slikarkah in slikarjih, o času nastanka, o likovnih problemih, o lastništvu slik ... Vselej pa so sporočila povezana z današnjim časom in prostorom ter z besediščem mladih," so o knjigi zapisali v Narodni galeriji.

Upesnjene slike gledalca spomnijo na človeška občutenja, spoznanja ali aktualna vprašanja sodobnega človeka. Kot so zapisali v galeriji, so si želeli, da so predstavljena poglavitna dela vseh umetnostnih obdobij, pesnikova želja pa je bila, da se vključi čim več slikark. V knjigi so tako zastopane tri slikarke, Ivani Kobilca sta posvečeni dve pesmi.

Andrej Rozman – Roza se je rodil leta 1955 v Ljubljani. Na Univerzi v Ljubljani je študiral slovenski jezik in književnost. Dolga leta je bil voditelj in igralec v gledališču Ane Monro. Redno nastopa v igranih filmih in na televiziji.

Piše parodične in komične pesmi, pravljice in gledališke komedije za otroke in odrasle, predeluje klasična besedila za druge medije ali pa jih prestavlja v sodobnost. Veliko tudi prevaja. Marca 2003 je ustanovil Rozinteater, junija 2009 pa versko skupnost Zaničnikov.

Je prejemnik številnih nagrad, med njimi nagrade Prešernovega sklada, Borštnikove nagrade za prevod dela, Ježkove nagrade in več nagrad za knjige za otroke.

O Kofetarici je Rozman zapisal: "Nasmeh, ki se v njenih očeh poigrava, / nam govori, da utopi vse skrbi, / v potrtih prsih up budi, / srce razjasni in oko, / tako kot v Zdravljici vince sladkó, / kadar je dobra in prava, / nekomu lahko tudi kava." Foto: Narodna galerija

Za desetnico so se letos potegovali še Nataša Konc Lorenzutti s knjigo Nisem smrklja, Gaja Kos z delom Grdavši in presenečenje, Nina Mav Hrovat s knjigo Miška želi prijatelja in Feri Lainšček s pesniško zbirko pesmi Ne.

Vinko Möderndorfer se je letos za nagrado potegoval z mladinskim romanom Jaz sem Andrej, Janja Vidmar pa z romanom Črna vrana. Saša Pavček je bila nominirana za pesnitev Rumi in kapitan, Vesna Radovanovič za slikanico Petelinček prebudi upanje, Anja Štefan pa za slikanico Drobtine iz mišje doline.

Letošnjo komisijo so sestavljali Ivo Stropnik (predsednik), Ksenija Jus, Jana Kolarič, Sebastijan Pregelj in Ifigenija Simonović.

Lani je DSP podelil dve enakovredni nagradi desetnica. Nagrajeni sta bili deli Aksinje Kermauner in Suzane Tratnik.