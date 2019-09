Po Genialni prijateljici, prvem romanu iz cikla, je HBO posnel istoimensko televizijsko priredbo. Foto: IMDb

Novico o izidu je v ponedeljek s kratkim tvitom sporočil avtoričin italijanski založnik Edizioni E/O, temu pa je sledil založnik njenih angleških prevodov Europa Editions, ki je objavil kratek izsek. O tem je mogoče sklepati, da je pisateljica zgodbo znova postavila v Neapelj.

Italijanska pisateljica, ki želi kljub velikanski mednarodni odmevnosti ostati anonimna, je bralce po vsem svetu osvojila s svojim Neapeljskem ciklom. Njena pripoved o Lili in Eleni, dolgoletnih prijateljicah, je postala pravi globalni fenomen. Zgodba o ženskah, ki ju veže več kot 60 let dolgo prijateljstvo, se zaplete, ko ena od njiju izgine brez sledu, druga pa z obujanjem preteklosti poskuša rešiti uganko prijateljičinega izginotja. Njuno prijateljstvo, kot je popisano v skupaj štirih knjigah, je življenjsko, polno nežnosti, podpore, zbliževanj in oddaljevanj, ljubosumja in zavisti.

Neapeljski cikel je doslej preveden v več kot 40 jezikov. Foto: Cankarjeva založba

Vse tri knjige cikla ‒ Genialna prijateljica, O novem priimku in O tistih, ki zbežijo, in tistih, ki ostanejo ‒ so v slovenščini izšle pri Cankarjevi založbi, poslovenila pa jih je Anita Jadrič. Napovedan je tudi izid slovenskega prevoda zadnje knjige z naslovom O izgubljeni deklici. V slovenščini pa je prav tako že mogoče brati njeno delo Dnevi zavrženosti.

Roman Genialna prijateljica je pod okriljem HBO-ja dobil tudi svojo televizijsko priredbo. Prihodnje leto naj bi predvajali že drugo sezono, ki bo zajela dogajanje drugega romana iz cikla.

Pisateljica je v preteklih letih v intervjujih dejala, da je njena anonimnost ključna komponenta njenega ustvarjanja. Daje ji svobodo, da se lahko osredotoči na svoje pisanje, osvobojena "skrbi zaradi razvpitosti" ali skušnjave, da bi samo sebe cenzurirala, pravi. Leta 2016 je preiskovalni novinar Claudo Gatti literarni svet razburkal s trditvijo, da se za psevdonimom skriva v Rimu delujoča prevajalka Anita Raja, ob tem pa naletel na številne kritike, da ne spoštuje pisateljičine zasebnosti. Njen novi roman bo izšel 7. novembra.