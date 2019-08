Pisatelj po mnenju žirije, ki so jo sestavljali Slavica Perović, Nadežda Čačinović in Mihajlo Pantić (predsednik), s svojim pripovedovanjem osmišlja moderni svet in nasprotuje njegovemu brezupu, nasilju, represiji in zlu.

Nemški prevod romana To noč sem jo videl se je decembra 2015 znašel na vrhu lestvice najboljših knjig, ki jo po izboru avstrijskih kritikov objavlja radiotelevizija ORF. Istega leta je bil s tem romanom kandidat za poljsko literarno nagrado angelus, namenjeno srednjeevropskim pisateljem, z romanom Katarina, pav in jezuit pa je bil že v preteklosti nominiran za to nagrado. Foto: BoBo

Roman To noč sem jo videl je sicer prvič izšel leta 2010 pri založbi Modrijan. Gre za ljubezensko zgodbo v vojnem času. Glavno junakinjo Veroniko Zarnik bralec spozna v petih poglavjih preko neposrednih udeležencev dogajanja. Pet pripovedovalcev - ljubimec, mati, zdravnik, mož in delavec na gradu Strmol - tako izriše podobo protagonistke ter medvojnega in povojnega časa na Slovenskem.

Priznanja doma in v tujini

Za roman je Jančar dobil tretjega kresnika, Delovo nagrado za najboljši roman leta. Francoski prevod je prejel nagrado za najboljšo tujo knjigo, ki jo podeljuje združenje francoskih kritikov in založnikov, bil je tudi kandidat za francosko literarno nagrado femina.

Festival Grad teatar je zasnovan kot prerez sodobnih ustvarjalnih praks, predvsem gledaliških, pa tudi glasbenih, likovnih in literarnih. Od leta 1987, ko so organizirali prvega, obuja mediteranski duh starega mesta, naseljuje njegove trge, ulice pa tudi dele Budve zunaj strogega starega centra. Vsako leto na njem naštejejo blizu 15.000 obiskovalcev.

Poseben fenomen predstavlja literarna manifestacija, imenovana Trg pesnikov. Dosedanji literarni gostje so bili Ronald Harwood, György Konrad, Tadeusz Rožewicz, Borislav Pekić, Milorad Pavić, Dušan Kovačević, Izet Sarajlić, Luko Paljetak, David Albahari, Svetislav Basara, Miljenko Jergović, Andrzej Stasiuk, Ante Tomić, Renato Baretić, Filip David, Goran Vojnović, Srečko Horvat in Amir Or - letos pa je v Starem gradu mesta nastopil seveda Jančar, je poročal časnik Večer.