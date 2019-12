George R. R. Martin Foto: AP

Knjige bo mogoče kupiti v stavbi poleg kinematografa z imenom Jean Cocteau, ki ga pisatelj upravlja od leta 2013.

V čast Cocteauju

Tudi nova knjigarna, Beastly Books, je poimenovana v čast Cocteauju, in sicer po njegovem filmu Lepotica in zver. Obenem je ime tudi hommage TV-seriji z istim imenom, pri kateri je Martin sodeloval v osemdesetih letih preteklega stoletja. V knjigarni bo prostor tudi za podpisane izvode njegovih knjig.

Z ekipo so se odločili odpreti knjigarno po tem, ko je v kinu gostil pogovore in podpisovanja številnih "nagrajenih piscev uspešnic," je pojasnil po poročanju britanskega The Guardian.



"Vsi so podpisali zaloge za nas. Edina težava je bila, da je bilo preddverje v Jean Cocteauju premajhno za nas, da bi prikazali vse te čudovite knjige z avtogrami. S tem v mislih... smo odprli lastno knjigarno zraven kina," je pisatelj zapisal na svojem blogu.

Knjigarne imajo v lasti tudi nekateri drugi literati in literatke. Ann Patchett ima od leta 2011 svojo v mestu Nashville v Tennesseeju, Judy Blume je manjšo, neprofitno knjigarno odprla leta 2016 v Key Westu na Floridi, Louise Erdrich pa ima svojo knjigarno Birchbark Books v Minneapolisu.