Kaja Teržan: Krog

V utemeljitvi preberemo, da je Kaja Teržan prepričala javnost že s svojim pesniškim prvencem Delta (2015). Ta je bil pri bralcih, poslušalcih in kritikih zelo naklonjeno sprejet, k čemur je pripomogla tudi pesnica s svojimi nastopi; med drugim je v Mariboru prejela nagrado občinstva na finalu tekmovanja za naziv vitezinja poezije, njen prvenec pa je bil nominiran tudi za Veronikino nagrado. Delta prinaša intimne, razmišljujoče in nekako zatikajoče se pesmi, ampak prav to zatikanje, to spotikanje gladkosti branja je polno hipnih epifanij, vpogledov, je zapisala žirija.

Starejši pravijo;

če bo zdravje, bo tudi ostalo – nekako že.

Moja babica ga je izgubila.

Kakor mnogi.

Nepričakovano je iz bolnice

odšla v dom, namesto domov.

Ko sem jo obiskala, me je šokiralo dvoje;

njeno shirano telo in bleščeč napis na hlačah:

Dance.

Tudi jaz tako nemogoče plešem.

Krog pa je po prepričanju žirije zbirka, ki je še bolj izčiščena, pa ne v formi, temveč v tem, kako pisava sledi govorici: besedo imajo med drugimi tudi jezero, drevo, kamen. "V pesmih ni herojskega bobnanja z retoričnimi sredstvi, a govorka izkazuje redek pogum – podati se v neznano, negotovo, iščoč resnico trenutka biti – in čeprav (ali pa prav zato) ob tem ustvarja občutek negotovosti, nedokončanosti ali dvomeče zadržanosti, daje spregovoriti drugim oblikam zavesti: jezeru, metasekvoji, skali, ki opazuje kozoroga, utripa 's kamenčki, deževniki in / vodo, ki teče pod stopali, da zorim počasi / iz svoje notranje kože'," so zapisali žiranti.

"Pravi: 'Ničesar ne odstiram; / nobenih kopren, nobenega pogleda.' Ampak ko ji sledimo iz oblike v obliko, iz smrti v ponovno smrt, nas prepriča prav s svojo zadržanostjo, nesposobnostjo verjeti konceptom, vnaprej izgotovljeni podobi sveta. Ta 'nesposobnost' se tako izkaže za pronicljivost, skoraj zenovsko modrost," je zapisala žirija. Pesnica nam po prepričanju žirije "prijazno daje vedeti, da je doživljanje vedno korak pred besedo, korak pred zavestjo". "Z zavedanjem polifonije, nemožnosti kroga, ali kot pravi sama, vzporednosti sedanjosti odpira prostore svobode, ti pa, naj bodo še tako iluzorni in boleči, so vendar duhovni – kot je duhovno naše bitje – in nosijo smisel, naj bo še tako negotov."

Lavreatka, ki prejme z nagrado 1.000 evrov, se podelitve ni udeležila, saj je trenutno na pesniškem festivalu v Kostariki. Za nagrado se je zahvalila prek video posnetka. Zelo je je vesela, pravi. "Ogromno mi pomeni. Ne toliko kot neka potrditev za delo, bolj kot občutek družbene sprejetosti." Izrazila je tudi veselje, da so v sklopu festivala, na katerem poteka tudi pesniško-prevajalska delavnica, izdali knjigo njenih pesmi, v kateri so pesmi tako iz pesniške zbirke Krog kot iz zbirke Delta.

O najboljših pesniških zbirkah je presojala petčlanska komisija, ki ji je predsedovala Barbara Korun. Letos je sklenila, da da prednost mlajšim, eksperimentalnim, provokativnim in intelektualno zahtevnejšim pesniškim glasovom. Prav tako se je odločila za raznolikost.

Poleg Kaje Teržan, katere zbirka Krog je izšla pri Centru za slovensko književnost, so bili za nagrado nominirani še Nina Dragičević za poemo Ljubav reče greva (Škuc), Sergej Harlamov, ki je bil nominiran za zbirko Mnogoboj mitologij (Litera), Franci Novak z zbirko Vračanje pogleda (Hiša poezije) in Zoran Pevec s knjigo Kako postati nihče (LUD Šerpa).

Nagrajenko so razglasili na slovesnosti v Prešernovem gledališču Kranj, podelitev pa je potekala v sklopu Jenkovih dni, ki so letos še posebej slovesni, saj mineva 150 let od smrti Simon Jenka. Začeli so se prav na obletnico pesnikove smrti, 18. oktobra, s spominskim dogodkom v Prešernovem gaju. V Podreči na Sorškem polju, kjer se je Jenko rodil, pa je bila 20. oktobra spominska slovesnost ob Jenkovem spomeniku.

Pred podelitvijo nagrade so v hiši v Kranju, kjer je živel pesnik, tudi uradno odprli Jenkovo sobo, namenjeno ustvarjalno muzejski dejavnosti. Jenkovi dnevi bodo potekali do 27. oktobra.