Rushdie je zadnjo knjigo The Golden House objavil leta 2017. V njej se je ukvarjal s politično kulturo v ZDA. Foto: EPA

Nova Rushdiejeva knjiga bo pripovedovala o moškem, obsedenem s svetom televizije, ki želi osvojiti srce kraljice pogovorne oddaje in se odpravi na potovanje po Ameriki.

"Govori tudi o odnosih oče – sin, sporih med sorodniki, neupravičenih dejanjih, vsakdanjem rasizmu, kibernetskih vohunih, znanstveni fantastiki, življenju človeka, ki je ustvaril Don Kihota, in ne nazadnje o koncu sveta," je zapisal založnik.

Razburljiva in hkrati strašljiva izkušnja

Rushdie pa je povedal: "Ko sem pisal Kihota, je bilo občutno drugače od vsega, kar sem napisal pred tem. To je bila razburljiva in hkrati strašljiva izkušnja." Poleg tega je želel pisati o ljubezni – "razpadli ljubezni, obsesivni ljubezni".

V Indiji rojeni pisatelj, ki živi v Veliki Britaniji, v svojih delih, napisanih v izbrušenem slogu, povezuje vzhodnjaške mite in pravljične zgodbe z zgodovinskimi dejstvi in sodobno stvarnostjo.

Knjiga, označena za bogoskrunsko

Pred 30 leti so v Iranu zanj izrekli fatvo, s katero so ga obsodili na smrt. Islamski skrajneži so namreč njegovo knjigo Satanski stihi označili za bogoskrunsko. Obsodbe do danes niso preklicali.

Zaradi fatve je danes 72-letni Rushie, ki se velikokrat omenja kot kandidat za Nobelovo nagrado za književnost, veliko let preživel skrivaje. Zadnjo knjigo The Golden House je objavil leta 2017. V njej se je ukvarjal s politično kulturo v ZDA.