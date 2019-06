Stan Lee je svoje kultne epizodne vlogice za Marvelove filme snemal "vnaprej", zato smo ga še letos videli v zadnjih Maščevalcih. Foto: AP

Delo bo že ta teden na voljo kot avdioknjiga, poroča britanski časopis The Guardian.

Stan Lee v romanu z naslovom Stan Lee's Alliances: A Trick of the Light razpleta zgodbo o prijateljstvu med Cameronom, ki je po strašljivi nesreči pridobil poseben dar manipuliranja tehnologije z mislimi, ter hekerko in razbijalko kod Nio. "Ko fizične in spletne sile grozijo človeštvu z uničenjem, morata združiti moči, da rešita svet," obljublja sinopsis založbe Houghton Mifflin Harcourt.

Roman o hekerjih in tehnologiji, ki pa ga v resnici zanimajo čustva

Roman, pod katerega je kot soavtorica podpisana Kat Rosenfield, je po navedbah založbe nastajal več let, po Leejevi smrti pa izhaja kot prvi v sklopu projekta Alliances. Lee je v predgovoru h knjigi zapisal, da so danes na svetu na voljo mamljive tehnologije, ki v bralcih vzbujajo vprašanja o tem, kaj bo jutri, medtem ko protagonista v njegovem romanu težita k iskanju odgovorov tukaj in zdaj. "Postavljata nama vsakdanja vprašanja o ljubezni, prijateljstvu in sprejemanju ter o iskanju višjega smisla," je napovedal.

Roman bo že v tem tednu na voljo v avdiorazličici, za katero je glas prispevala igralka Yara Shahidi, v fizični obliki pa bo izšel 17. septembra.

Žalostna zadnja leta

Stan Lee je umrl novembra lani v 95. letu starosti. Sodi med očete superjunakov, kot so Spiderman, X-Man, Iron Man in Hulk. V letih pred smrtjo se je boril z različnimi boleznimi.

V povezavi z avtorjem po njegovi smrti poteka več sodnih postopkov. Leejevega nekdanjega menedžerja so aretirali z obtožbami zlorabe starostnika, njegova hči pa je menedžerja in še dva osumljenca obtožila, da so se skušali prek očeta okoristiti.