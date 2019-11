Nominirana dela so izbrali izmed sedemnajstih knjig, ki so prispele na razpis. Foto: BoBo

Nagrajenko ali nagrajenca bodo razglasili v sredo, 27. novembra, in sicer na Pisateljskem odru Slovenskega knjižnega sejma. Ta bo potekal med 26. novembrom in 1. decembrom.

Jakob J. Kenda se za nagrado poteguje s prvencem Apalaška pot. 3500 hribov in Amerike (Založba ISPO), Alenka Koželj z Lovilci sanj (Mladinska knjiga), Franjo H. Naji pa z delom Križišče (Litera), Feliks Plohl s prvencem Vsi moji grehi (Beletrina) in knjiga Zarje Vršič Kozjeglavka (Cankarjeva založba).

Žirijo sestavljajo Denis Škofič (predsednik), Martina Potisk in Goran Dekleva. Nominirana dela so izbrali izmed sedemnajstih knjig, ki so prispele na razpis, so sporočili iz Društva slovenskih pisateljev (DSP).

Prejemnik nagrade bo razglašen na literarnem večeru na Pisateljskem odru, na katerem bodo obenem podelili tudi nagrado Radojke Vrančič za mladega prevajalca, piše v programu 35. Slovenskega knjižnega sejma.

Letošnja prejemnica nagrade Radojke Vrančič je – tudi za prvenec nominirana – Zarja Vršič.