Nagrado podelijo za posebno uspele prevode leposlovnih, humanističnih in družboslovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino. Zarja Vršič je nagrajena za prevod prvenca francoskega pesnika Eugena Guillevica Zemljevoden.

Gre za prvenec enega najbolj cenjenih francoskih pesnikov, ki je v slovenskem prevodu izšel leta 2017 pri KUD-u Logos.

Jezik, poln zamolkov in neizrečenosti

Guillevic (1907‒1997) je s prvencem Terraque (1942) pomenil novost v sočasni poeziji: snovni svet, svojo osnovno tematsko preokupacijo, je upesnjeval s suhim, okleščenim, tako rekoč "ubožnim" jezikom, polnim zamolkov in neizrečenosti, je zapisala komisija za nagrade in priznanja pri društvu, ki jo sestavljajo Aleš Berger, Lijana Dejak, Matej Hriberšek, Majda Kne in Nada Grošelj kot predsednica.

"Prav to je, kot v spremni besedi k dvojezični izdaji ugotavlja prevajalka zbirke, tudi najtrši oreh pri presajanju njegove poezije, saj se 'prevajalec zaradi skladenjske eliptičnosti in jezikovne zgoščenosti nemalokrat znajde v nevarnosti, da bodo preproste, a izrazno močne pesmi v ciljnem jeziku izzvenele kot suhoparen dobesedni prevod'."

Zdaj zamamljujoč, drugič tesnobno srhljiv svet

Po njihovi oceni se to v zbirki Zemljevoden ni zgodilo, obratno: tudi v slovenščini nas pesmi nagovarjajo z odsekanostjo in siromašnostjo besed, ki v ritmizirani razpostavi in včasih neobičajni skladnji ustvarjajo svojstven, zdaj zamamljujoč, drugič tesnobno srhljiv svet. Iz dvojezične izdaje je razbrati, da je prevajalka doumela temeljne značilnosti izvirnika in jih iznajdljivo prenesla v ciljni jezik.

"Prvi primer opazimo že kar v naslovu, saj je morala seči po novotvorjenki, če je hotela v vsej pomenski in besedotvorni polnosti odslikati naslov Terraque, ki vsebuje tako izraz za zemljo kot izraz za vodo in se uporablja tudi kot ustaljen izraz za planet Zemlja. Povrhu je minimalizem Guillevicovega izraza vse prej kot preprost, ker pesnik v resnici posveča intenzivno pozornost vsem ravninam jezika od zvočne do pomenske."

Prevajalka po mnenju komisije verodostojno poustvari nevsiljivo, a vseprisotno ritmičnost besedila, po potrebi pa tudi ‒ sicer redke ‒ rime. Jezik niansira v skladu z izvirnikom: preprostim, vsakdanjim stavkom postavlja nasproti drzne izraze in podobe, ki v ambientu vsakdanjega jezika še ostreje zarežejo v bralca, so še zapisali.

Nagrado ji bodo podelili 27. novembra na Slovenskem knjižnem sejmu.