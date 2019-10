Uršljanka 2019 je postala Nina Medved. Foto: Nika Hölcl Praper/fotobeležNica

Na letošnji natečaj za sodelovanje na festivalu se je prijavilo 92 avtorjev do 30. leta starosti iz vse Slovenije. Prvo sito so bili regijski izbori, ki so dali 16 najboljših literarnih del, izmed katerih je glavni selektor festivala, pisatelj, profesor, režiser, urednik in mentor Andrej Makuc izbral šest finalistov.

Poleg zmagovalke so se v finale prebili še Tadeja Logar iz Ilirske Bistrice, Natalija Milovanović in Ines Žabkar iz Ljubljane, Aljoša Toplak iz Markovcev in Julija Vrtar iz Kranja.

Razglasitev nagrajenke in čestitke od direktorja JSKD-ja Marka Repnika. Foto: Nika Hölcl Praper/fotobeležNica

Tudi prva slovenska prvakinja v slam poeziji

Leta 1989 rojena Nina Medved je pesnica, performerka, kulturna producentka, urednica, fotografinja in prevajalka, ki je končala študij primerjalne književnosti in francoščine. Poezijo objavlja v slovenskih literarnih revijah, predstavila pa jo je tudi že v tujini.

Skupina Suha južina. Foto: Nika Hölcl Praper/fotobeležNica

Medvedova svoje pesmi razvija tudi v pesniške performanse, je prva slovenska prvakinja v slam poeziji (2016) ter vodja pesniškega društva Slam zverine. Naziv uršljanka 2019 pa je mladi pesnici prinesel tudi natis knjige, za kar bo poskrbel Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD), ki je organizator Festivala mlade literature Urška.

Katera protestna pesem je najbolj zapekla?

Na prireditvi so razglasili tudi zmagovalko natečaja Mentorjev feferon za najboljšo protestno pesem leta 2019. Pesem Veš, mali, nismo več ljudje je prinesla nagrado Poloni Campolungi Pegan. Za Festival Urška pa je njeno stvaritev uglasbila in aranžirala skupina Suha južina, odpela jo je Alina Hirtl.

Prihaja še Urška po Urški

Finalisti so v petek dopoldne v sklopu zaključnega dela festivala sodelovali na literarnih matinejah na več lokacijah po Slovenj Gradcu, v soboto pa jih čaka še literarna delavnica, ki jo bo v Knjižnici Ksaverja Meška vodil selektor Andrej Makuc.



Prihodnji četrtek, 17. oktobra, bo v Centru za poezijo Tomaža Šalamuna v Ljubljani potekala še Urška po Urški s predstavitvijo vseh finalistov in branjem poezije lanske prejemnice naziva uršljanka Nine Kremžar.