Zlobec se je rodil v Ponikvah na Krasu. Svoji rojstni pokrajini je posvetil velik del svojega pesniškega ustvarjanja. Foto: BoBo

Spominsko tablo na hiši je izdelal kamnosek Jernej Bartolato. Spominsko tablo sta skupaj odkrila sežanski župan in Zlobčeva snaha Štefanija Zlobec.

Za postavitev je poskrbela Občina Sežana

Župan David Škabar je ob koncu včerajšnje prireditve ob spominski postavitvi povedal, da si na sežanski občini želijo, da bi v sodelovanju z Zlobčevo družino v njegovi rojstni hiši v prihodnje uredili manjši muzej.

Za postavitev je sicer poskrbela Občina Sežana, pobudo za postavitev pa je dal sežanski občinski svetnik Bojan Pahor.

"Prijazni stric iz otroštva"

V nagovoru se je na "prijaznega strica iz otroštva" spomnila domačinka iz Ponikev Svetlana Mihalj. V slavnostnem nagovoru pa sta spomine na Zlobca delila tudi sežanski župan ter slovenski pesnik in kulturni delavec iz Trsta Marko Kravos, ki je opozoril predvsem na "trden temelj Zlobčeve rojstne hiše, ki nekako simbolizira njegovo narodno zavednost in ljubezen do kraške zemlje".

Dogodek so glasbeno pospremili mladi iz Ponikev, potekalo je tudi branje Zlobčeve poezije – interpretirali so jo slovenski igralci.

Napisal je 30 pesniških zbirk

Zlobec je umrl 24. avgusta lani v 94. letu starosti. Bil je zadnji še živeči pesnik slavne četverice, zbrane znotraj literarnega sloga intimizem, skupaj so izdali intimistično zbirko Pesmi štirih. Napisal je 30 pesniških zbirk, številna njegova dela so prevedli v tuje jezike.

Pesnik, rojen na Krasu, je obiskoval gimnazijo v malem semenišču v Gorici in Kopru, od koder so ga izključili, ker so odkrili, da piše pesmi v slovenščini. Leta 1942 je postal aktivist OF-a, ob razpadu Italije pa se je pridružil partizanom.

Diplomiral je na ljubljanski slavistiki, nato pa delal kot novinar v kulturnih uredništvih različnih medijev. Ukvarjal se je tudi s politiko, med drugim je bil na prvih večstrankarskih volitvah leta 1990 izvoljen v predsedstvo prve samostojne slovenske države.