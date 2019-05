Letošnji sejem akademske knjige Liber.ac traja med 21. in 23. majem. Foto: Liber.ac

Sejem akademske knjige Liber.ac povezuje članice ljubljanske univerze ter različne akterje s področja produkcije in promocije akademske knjige od univerzitetnih založb in knjigarn do univerzitetnih knjižnic. Tridnevna javna prireditev s spremljevalnim programom je v desetih letih delovanja uveljavila nov tip knjižnega sejma, s katerim se vzpostavlja sodobno kulturno in komunikacijsko središče, ki odpira akademski prostor širši slovenski in mednarodni javnosti. Natančen program letošnjega sejma si lahko pogledate tukaj.

10. sejem akademske knjige Liber.ac, ki ga odpirajo danes v dopoldanskih urah, ki so ga naslovili Odprta znanost in univerzitetno založništvo. Tokrat se namreč osredotoča na načelo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov ter na promocijo univerzitetnega založništva v Sloveniji in tujini.

Raznolikost in večdisciplinarnost največje slovenske univerze

Ker pa letos stoletnico ustanovitve slovita tako Univerza v Ljubljani kot Filozofska fakultete, bodo spremljevalne dejavnosti sejma letos pripravili vsi oddelki fakultete ter večina fakultet in akademij Univerze v Ljubljani. Na ta način želijo največjo slovensko univerzo predstaviti v vsej njeni raznolikosti in večdisciplinarnosti kot mednarodno odprto, prepoznavno in k dialogu naravnano akademsko skupnost, so zapisali organizatorji.

Izpostaviti velja dve konferenci, ki ju organizira Znanstvena založba Filozofske fakultete skupaj z Rektoratom Univerze v Ljubljani, poudarek obeh pa bo na krepitvi dialoga med znanostjo in družbo, transparentnosti znanstvenega komuniciranja ter najnovejših smernicah na področju univerzitetnega založništva.

Organizator sejma Liber.ac je Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Foto: BoBo

Domači in tuji gostje o najnovejših smernicah in aktualnih temah

Konferenca Odprta znanost bo na sporedu v sredo zjutraj na Filozofski fakulteti. Priznani domači in tuji gosti bodo predstavili najnovejše smernice glede odprtega dostopa znanstvenih publikacij in raziskovalnih podatkov ter naslovili aktualne teme.

Med govorci bodo tudi Rene von Schomberg iz Evropske komisije, ki bo govoril o odprti znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru, nato David Sweeney, direktor angleške raziskovalne agencije Research England in član izvršne skupine Načrta S pri Science Europe, ki bo predstavil t.i. Načrt S, pa tudi Ingrid Dillo, predstavnica DANS - Data Archiving and Networked Services, ki bo spregovorila o upravljanje z raziskovalnimi podatki.

Univerza v Ljubljani se že vrsto let spogleduje z idejo o lastni univerzitetni založbi, prihajajoča stoletnica Univerze pa se zdi primerna spodbuda, da te načrte tudi dejansko uresničimo. Organizatorji sejma Liber.ac

Bo Univerza v Ljubljani dobila lastno univerzitetno založbo?

V četrtek, torej na zadnji dan letošnjega sejma, pa bodo pripravili konferenco, naslovljeno Univerzitetno založništvo. Na konferenci bodo predstavili primere dobre prakse univerzitetnega založništva v Angliji, Litvi in na Hrvaškem. Predstavili bodo tudi rezultate analize založniške dejavnosti po članicah Univerze v Ljubljani.

Konferenco bo sklenila razprava, ki jo bosta vodila profesor Miha Kovač in prorektor Univerze v Ljubljani Boštjan Botas Kenda. Saj kot so namreč zapisali: "Univerza v Ljubljani se že vrsto let spogleduje z idejo o lastni univerzitetni založbi, prihajajoča stoletnica Univerze pa se zdi primerna spodbuda, da te načrte tudi dejansko uresničimo."