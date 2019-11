Iz Slovenije se bo sejma udeležila ljubljanska podružnica hrvaške založbe VBZ. Foto: BoBo

Obiskovalcem so na Zagrebškem velesejmu, ki velja tudi za največjo knjigarno na Hrvaškem, pripravili več kot dvesto programov. Na voljo bo vrsta novih knjižnih naslovov, od leposlovja do publicistike in strokovne literature.

Med gosti bodo predvsem hrvaški avtorji, kot so Goran Tribuson, Julijana Matanović, Pavao Pavličić, Miljenko Jergović, Damir Karakaš, Sanja Pilić in Miro Gavran, ki se bodo družili z obiskovalci in podpisovali svoje knjige. Med gosti iz tujine napovedujejo britansko pisateljico Sharon Bolton, ki bo predstavila hrvaški prevod svojega romana Craftsman.

V nedeljo, na zadnji dan sejma, pričakujejo Luko Modrića, ki je bil v letu 2018 uradno najboljši nogometaš na svetu. Predstavil bo knjigo Avtobiografija Luka Modrić - Moja igra, piše v napovedi sejemskih dogodkov.

Luka Modrić je lani v Parizu prejel zlato žogo, nagrado za najboljšega nogometaša leta, ki jo izročajo že vse od leta 1956. Foto: EPA

Monografija glasbene legende

Četrtek bo obarvan rokovsko z dogodkom, ki bo v ospredje postavilo monografijo o Goranu Baretu, legendi hrvaške alter glasbene scene. Knjigo Budi ponosan je pripravil Aleksandar Dragaš.

Na sejmu se bodo poleg hrvaških predstavili založniki in knjigarne iz Avstrije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Francije, Italije, Kitajske, Nemčije, Nizozemske, Rusije, Slovenije, Velike Britanije in ZDA. Iz Slovenije se bo sejma udeležila ljubljanska podružnica hrvaške založbe VBZ.

Pričakujejo okoli 120.000 obiskovalcev

Knjige bodo prodajali po sejemskih cenah, tudi nove knjige bodo tako na voljo s popustom, stare izdaje pa tudi do 80 odstotkov ceneje.

Dela spremljevalnega programa, sejma svetovnega izobraževanja, ki bo ponudil informacije o šolanju in jezikovnih tečajih v tujini, se bo udeležila tudi Slovenija. Napovedani so predstavniki univerz, zasebnih srednjih šol in centrov za učenje tujih jezikov iz več evropskih držav ter Savdske Arabije.

Interliber je obenem priložnost za promocijo avtorjev, branja, znanosti in znanja, pravijo organizatorji, ki tudi letos pričakujejo okoli 120.000 obiskovalcev.