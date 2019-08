Zgodbo so v interpretaciji dramske igralke Nine Valič predstavili na festivalu Noči v stari Ljubljani.

Avtorice najboljših treh kratkih zgodb so Iva L. Novak, zmagovalka Manka Kremenšek Križman in Polona Campolunghi Pegan. Foto: RTV SLO/Adrijan Pregelj

V pritličju je avtomat za kavo. Pritisnem na tipko za macchiato, rad ga ima. Povzpnem se v drugo nadstropje, levi trakt. Na sredi hodnika stoji ob steni moder kavč. Nasproti kavča so bela vrata s črno ploščico. Številka dve. Očetova soba. Potrkam. Ko vstopim, me vedno stisne. Ker je prostor majhen, tri krat pet metrov in ker v njem bivajo trije moški. Manka Kremenšek Križman, iz zgobe Dva tisoč petsto besed

Strokovno komisijo so sestavljali Andrej E. Skubic, Ana Geršak in Gregor Podlogar. Prvouvrščena zgodba po njihovi presoji na jedrnat, razmeroma minimalističen način ujame trenutek med hčerjo in ostarelim očetom, v katerem se razkrije bistvo njunega odnosa, ko "napoči skrajni čas".

Na stopničkah še ...

Drugo nagrado je komisija prisodila Poloni Campolunghi Pegan za kratko zgodbo V avtobusu nas je bilo kakih osem, tretjo pa Ivi L. Novak za zgodbo O bližini.

Obenem je komisija izbrala dodatne štiri zgodbe za odkup: Okrušeno skodelico Teje Močnik, Pod točko razno Jaše Lorenčiča, zgodbo Vlomilec Vida Šteha in TV Plus za Kum Petra Rezmana.

O svojem pristopu k delu je zmagovalka povedala: "Za dolge tekste moraš sedeti, torej traja, lahko bi rekli, da gre za osemurni delovnik. Pri kratkih zgodbah to, vsaj zame, ni potrebno, čeprav jih potem seveda oblikujem, dodelujem, ampak to so vendarle neki utrinki. Samo utrinki. Ni potrebno določati karakterjev, moraš ujeti samo neki tok, neko občutenje." Foto: RTV SLO/Adrijan Pregelj

Druga zmaga, dolgoletno sodelovanje

Avtorica zmagovalne zgodbe Manka Kremenšek Križman piše že več kot 15 let. V svojih zgodbah v ospredje postavlja psihologijo človeških odnosov, snov pa zajema iz opazovanja življenja. Doslej je napisala tri zbirke kratkih zgodb in zbirko pravljic, nedavno pa je na več slovenskih založb poslala svoj prvi roman z naslovom Tujci.

Z letošnjo zgodbo je na Arsovem anonimnem natečaju zmagala drugič, že štirikrat pa je v preteklih letih prejela drugo nagrado; na natečaju sodeluje od leta 2001. Da jo "zanima dialog človeka s človekom", je pisateljica povedala Ani Rozman v intervjuju za program Ars. Vse zgodbe, za katere je doslej dobila priznanje, so imele avtobiografske elemente, tudi Dva tisoč petsto besed. "Zdi se mi, da se te stvari, ki so mejne, na primer bolezen in smrt, prej dotaknejo; zgodba, ki se vrti okrog tega, prej pride do nekega bistva v nas, zato mi je to verjetno toliko bolj v izziv."

Letošnji tradicionalni natečaj za najboljšo kratko zgodbo programa Ars Radia Slovenija je že 28. po vrsti. Nagrajeni avtorji so prejeli nagrade v vrednosti 1000, 750 in 500 evrov.