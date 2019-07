Knjiga do zdaj neznane ustvarjalne dediščine Srečka Kosovela Vsem naj bom neznan. Foto: Založba Goga

Začeli jih bodo s pogovorom o knjigi do zdaj neznane ustvarjalne dediščine Srečka Kosovela Vsem naj bom neznan. Novomeške poletne večere bodo konec avgusta končali s festivalom kratke proze.

Prireditve Novomeških poletnih večerov se po prenovi novomeškega Glavnega trga vračajo na svoje staro mesto.

Mojstri pisane, govorjene besede in vrhunski glasbeniki

"Kot vedno bomo gostili mojstre pisane, govorjene besede in vrhunske glasbenike, po vsakem večernem pogovoru pa pripravili glasbeni nastop. Z izjemo ene sobote bodo pogovori potekali ob četrtkih, vstopnine ne bo," napovedujejo pri Gogi.

Festival bodo nocoj začeli s pogovorom z Miklavžem Komeljem, urednikom in avtorjem spremnih esejev za omenjeno knjigo neznane Kosovelove dediščine, po pogovoru bosta nastopila pevka Talita Sofija Komelj in pianist Urban Stanič. Pogovor in glasbeni nastop bodo v primeru dežja prestavili v bližnjo galerijo Simulaker.

O velikih zvereh v Sloveniji

Na nadaljevanju Novomeških poletnih večerov se bo Ervin Hladnik Milharčič s Tomažem Bercetom in Majo Mohorović pogovarjal o velikih zvereh v Sloveniji, po pogovoru bo nastopil novomeški Generator.

Julija bodo z Andražem Rožmanom in Mohamadom Al Munemom pripravili pogovor o romanu Trije spomini: Med Hajfo, Alepom in Ljubljano ter nastop pevke Ane Čop s prijatelji.

Avgust bodo začeli s pogovorom o novomeški kinematografiji in filmu, na katerem bodo sodelovali Klemen Žun, Karmen Horvat, Žiga Virc in Kaja Cvelbar. Sledil bo nastop ljubljanske skupine Neomi.

V nadaljevanju novomeških večerov bodo povabili še na na pogovor o kriminalnem romanu s Tadejem Golobom, Mirtom Komelom, Miho Mazzinijem in Agato Tomažič, po pogovoru bo vnovič nastopila Ana Čop s prijatelji.

Do konca prireditvenega niza bodo pripravili še pogovora z Markom Sosičem in Ksenijo Horvat o romanu Kruh, prah ter s Sebastijanom Pregljem in Svetlano Slapšak o romanu V Elvisovi sobi. Po teh pogovorih bodo nastopili Ana Čop in Full Moon Collective.

Novomeške poletne večere bo med 27. in 31. avgustom sklenil tradicionalni novomeški festival kratke proze.