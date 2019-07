Bera treh knjig za poletne dni. Foto: Mladinska knjiga

Podeljujemo namreč po en izvod knjig Dekle, ki si ga zapustil Jojo Moyes, Nove prigode stoletnika, ki je zlezel skozi okno in izginil Jonasa Johanssona ter Kje je predsednik?, ki sta jo družno napisala eden najbolj priljubljenih piscev kriminalk James Patterson in nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton.

Nagradno vprašanje Katerega leta je bila ustanovljena založba Mladinska knjiga?

Yoyo Moyes (1969). Foto: Mladinska knjiga

Presunljiva zgodba o vojni in ljubezni

Roman Dekle, ki si ga zapustil je novo delo britanske avtorice svetovno uspešnih ljubezenskih romanov Jojo Moyes. V svoji zadnji knjigi pripoveduje zgodbo o ljubezni v preizkušnjah vojne in izginulih umetninah med vojno.

"Nemškega komandanta v okupiranem Parizu leta 1916 nadvse očara portret Sophie Lefevre, ki vodi majhen hotel. Naslikal ga je njen mož, ki se bori na fronti. Ko Sophie izve, da so ga zaprli v zloglasno taborišče, sprejme drzno odločitev ... Leta 2006 v Londonu mlada vdova Liv spozna Paula in po dolgem času spet nekoga vzljubi. Ko Paul v njenem domu naleti na sliko, ki jo že dolgo išče in je bila nekoč Sophiejina last, pa se z Liv nenadoma znajdeta na nasprotnih bregovih," so o zgodbi romana zapisali pri založbi za katero jo je prevedla Kaja Bucik Vavpetič.

Jonas Jonasson (1962). Foto: Mladinska knjiga

Stoletnik je nazaj. Starejši. Še bolj zabaven.

S temi tremi stavki so naznanili, da je na knjižne police prišlo nadaljevanje uspešnice Stoletnik, ki je zlezel skozi okno in izginil švedskega pisatelja Jonasa Johanssona. V knjigi iz leta 2009 se je prisrčen starček Allan na stoti rojstni dan odločil poiskati novih pustolovščin.

Naslov sveže knjige pa je tako rekoč logično nadaljevanje prvega in se glasi Nove prigode stoletnika, ki je zlezel skozi okno in izginil. Tokrat s starim znancem Juliusom uživata v vožnji z balonom in se predajata šampanjcu, med tem pa se znajdeta sredi odprtega morja, vendar imata srečo, saj ju reši nihče drug kot posadka severnokorejske ladje. Knjiga je izšla v prevodu Andreja Ožingerja Hitija.

James Patterson (1947). Foto: Mladinska knjiga

ZDA grozi teroristični napad

Knjiga Kje je predsednik? je rezultat sodelovanja Jamesa Pattersona in Billa Clintona, ki sta dogajanje postavila v Washington, kjer ob grožnji terorističnega napada neslutenih razsežnosti seveda zavladata negotovost in strah.

Kot je zapisal založnik: "Šepeta se o kibernetskem napadu in izdajalcu v predsednikovem kabinetu. Osumljen je tudi sam predsednik Duncan, karizmatični vojni junak. Čaka ga bitka s časom, zato mu ne preostane drugega, kot da se reševanja krize loti na lastno pest … s peščico ljudi, ki jim lahko zaupa." Za prevod v slovenščino je poskrbela Tea Mejak.