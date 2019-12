Pravopisi so kot snahe, ki taščam nikdar ne ugajajo

Komentarje k posameznim členom bo prvič v zgodovini lahko podala tudi širša javnost.

Prvi pravopis smo dobili leta 1899, zadnja različica pa je iz leta 2001. Foto: MMC RTV SLO

Posamezno poglavje bo v javni razpravi en mesec. Po tem času se bo sešla komisija in pretresla vse predloge. Kdaj bi lahko zaprli vsa poglavja in izdali novi pravopis, je težko reči, saj je to odvisno od financiranja.



Prvi poglavji sta Pisna znamenja in Krajšave

Na portalu Fran bodo postopno objavljena posodobljena ali na novo zasnovana poglavja pravopisnih pravil, ki so v komisiji že usklajena. Objavljeni sta prvi poglavji Pisna znamenja in Krajšave. V pisnih znamenjih ni nič revolucionarnega, po malem pa je novo skoraj vse, je poudaril član pravopisne skupine dr. Peter Weiss.

Poglavje o krajšavah na novo in celovito predstavlja vse tipe krajšav: kratice, okrajšave, simbole in tudi formule, tako z vidika njihovega nastanka, rabe in funkcijske vloge, pa je povedala vodja Pravopisne sekcije na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU dr. Helena Dobrovoljc.



Novi pravopis bo imenovan Pravopis 8.0, kar označuje, da gre za osmo samostojno izdajo po vrsti. Prvega smo dobili leta 1899, zadnja različica pa je iz leta 2001.



Nekaj poudarkov ob začetku javne razprave, ki se je začela 3. decembra, je zbranih v oddaji Jezikovni pogovori.