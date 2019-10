Ob tem podeljevalci zagotavljajo, da zaradi dvojne razglasitve nobeden izmed nagrajencev ne bo zasenčen.

Akademiki so sprejeli nekaj sprememb pravilnika o delu organizacije iz leta 1786. Foto: EPA

Kot je dejal stalni sekretar Švedske akademije Mats Malm, bosta Nobelova nagrajenca za literaturo za leti 2018 in 2019 deležna enakih časti, prav tako pa v akademiji, ki bdi nad prestižnimi nagradami, verjamejo, da bosta deležna tudi enake slave in pozornosti. Nagrajenca bosta znana 10. oktobra, razglasil pa ju bo prav Malm.

Mats Malm bo letošnja lavreata razglasil 10. oktobra. Foto: EPA

Švedska akademija je maja lani sporočila, da zaradi spolnega škandala, v katerega je bil vpleten francoski fotograf Jean-Claude Arnault, usihanja članstva institucije ter pomanjkanja javnega zaupanja v letu 2018 ne bo podelila tega najvišjega literarnega priznanja za literaturo.

Skupina stotih švedskih avtorjev, igralcev, novinarjev in drugih osebnosti v kulturi se je odločila, da nastali manko zapolni z ustanovitvijo Nove akademije in podelitvijo alternativne Nobelove nagrade. Lani jo je tako prejela francoska avtorica Maryse Conde z otoka Guadeloupe v Karibskem morju.

V akademiji vlada konstruktivno vzdušje

Akademiki so nato po razdorih vendarle združili moči v smeri ponovne konsolidacije organizacije. Med drugim so sprejeli nekaj sprememb pravilnika o delu organizacije iz leta 1786. Pri seznamu nominirancev za Nobelove nagrade bo tako poleg članov akademije v posebnem odboru sodelovalo še pet zunanjih članov. Po besedah Malma, ki je bil na mesto stalnega sekretarja izvoljen junija, je trenutno vzdušje v akademiji "zelo konstruktivno".

Kot vsako leto so ob približevanju razglasitve nagrajencev začela krožiti imena možnih lavreatov. Spletna stavnica Unibet daje v ospredje predvsem kandidatke – omenja se Maryse Conde, kanadska pisateljica in pesnica Anne Carson ter kitajska pisateljica Can Xue. Med bolj odmevnimi potencialnimi kandidati za nagrado pa so kenijski pisatelj Ngugi wa Thiong, Japonec Haruki Murakami, ki se ga že nekaj let redno omenja kot potencialnega nagrajenca, ter avtorica distopičnega Gileada Margaret Atwood.

Leta 2017 je Nobelovo nagrado za literaturo prejel britanski pisatelj Kazuo Ishiguro, čigar dela so prevedena v več kot 40 jezikov, piše pa tudi scenarije za filme in televizijo. Foto: EPA

Kot so sporočili iz Švedske akademije, je za nagrado za leto 2018 v igri 194 kandidatov, za leto 2019 pa 189. Nominiranci za določeno leto ostanejo javnosti neznani naslednjih 50 let.

Zadnja Nobelova nagrada za literaturo, se pravi tista iz leta 2017, je šla v roke britanskemu pisatelju Kazuu Ishiguri (nagrada mu je prinesla 9 milijonov švedskih kron, medtem ko je alternativna Nobelova nagrada lani znesla 100.000 evrov). Leto pred tem pa je akademija presenetila z izborom ameriškega kantavtorja Boba Dylana. Vse Nobelove nagrade po tradiciji podelijo v Stockholmu in Oslu 10. decembra, na obletnico smrti izumitelja dinamita Alfreda Nobela (1833-1896).