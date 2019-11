Haikuji obravnavajo tematike, ki Svetlano Makarovič kot angažirano intelektualko in kritično premišljevalko našega bivanja zanimajo in vznemirjajo tudi sicer. Foto: BoBo

Vsestranska umetnica, ki v teh dneh predstavlja svojo prvo biografijo Luciferka, pravi, da je pričakovala, da bosta Svetlana Slapšak in Erik Valenčič njeno ponudbo sprejela. "Za mene je stvar zaključena. Začenjam pisati novo knjigo," je dodala.

Avtorica se je v sredo v Primorskih novicah odzvala na poročanje o zapletih okrog Luciferke, ki je izšla pri založbi Beletrina. Za omenjeni časopis je sicer že v petek povedala, da Svetlano Slapšak in Valenčiča, ki sta bila sprva med soavtorji knjige, zelo ceni in da sta ji pri srcu.

Foto: SNG Ljubljana/Peter Uhan

"Erik mi zdaj očita, da lažem in da sem izdala simbol rdeče zvezde, da mi je bolj mar za evre. Prizadeta sem zaradi njegove izjave, očitno se je pustil naščuvati založbi Beletrina proti meni, zato sem se odločila, da ta gordijski vozel klevet presekam. Če Beletrina njemu in Svetlani Slapšak ni izplačala dogovorjene odškodnine, jima svoj honorar v celoti odstopim," je še dejala za Primorske novice. Kot je dodala, soavtorju knjige Mateju Šurcu tega – če bi želel storiti enako – ne bo dovolila. "On je pri knjigi edini resnično garal ves čas."

Svetlana Slapšak in Erik Valenčič sta danes v odgovoru na izjavo Svetlane Makarovič zapisala: "Ponudbo Svetlane Makarovič razumeva kot vsaj delno priznanje njenega dela storjene krivde, ki jo želi popraviti, in obenem zavračava očitke, da naju je Beletrina ščuvala proti Makarovičevi. Založba naju je zgolj in z veliko zadrego na neki točki obvestila, da je naše sodelovanje na zahtevo Makarovičeve in Šurca prekinjeno."

Honorar predajata v dobrodelne namene

Kot sta dodala, sta se po pogovoru odločila, da ponudbo Svetlane Makarovič sprejmeta. Založbi Beletrina predlagata, da v imenu Svetlane Makarovič in njiju izplača enaka zneska (iz avtorskega honorarja in prihodnjih obveznosti, kakor bodo prihajale iz pogodbe) organizaciji Upornik z razlogom in Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje za pomoč revnim otrokom.

"Verjameva, da je to pravi način, da skupaj prekinemo s kalvarijo, ki je spremljala izid knjige, in s tem knjigi omogočimo, da živi svoje, čim bolj neobremenjeno življenje," sta sklenila svoj zapis.