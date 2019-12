Ilustracija F. D. Bedforda v knjigi Peter and Wendy (Peter in Wendy) iz leta 1911. Foto: Wikipedia

Škotski pisatelj in dramatik J. M. Barrie (1860–1937) je namreč očitno popravil prvo različico zgodbe o Petru Panu, da bi bila primernejša bralcem ob izidu knjige leta 1911. To je razkril izvirni in doslej še neobjavljeni rokopis zgodbe, ki so ga po poročanju Guardiana izdali pretekli teden.

282-stranska reprodukcija rokopisa je izšla v zgolj tisoč ročno oštevilčenih izdajah pri založbi SP Books. Knjiga stane 140 britanskih funtov (165 evrov), vključuje pa tudi 21 celostranskih ilustracij, ki jih je Gwynedd Hudson ustvarila za redko izdajo kultnega dela iz leta 1930.

J. M. Barrie na posnetku iz leta 1892. Foto: Wikipedia

Tudi otroci so lahko ostri

Urednica nove izdaje Jessica Nelson je dejala, da jo karakterizacija Petra Pana v rokopisu spominja na izvirno različico Frankensteina, v kateri je Mary Shelley to kreaturo prav tako opisala temačneje, z manj človeškimi lastnostmi. Po njenih besedah je Peter Pan iz prve različice zgodbe večji sebičnež, celo hudobnejši. Pisatelj se ni bal spusta v polje temačnega, s prvotno različico je želel pokazati, da so otroci lahko tudi ostri, je še dejala urednica.

Barrie je sprva tudi drugače poimenoval Deželo Nije (Neverland), saj je ta bila Never Never Land (Dežela Nije, Nije). Po mnenju urednice je želel s prvotnim imenom poudariti, da gre resnično za deželo, ki je odrasli ne bodo nikoli, nikoli mogli obiskati.

Navdih v resničnem poznanstvu

Peter Pan je sprva zaživel kot dramska igra, ki so jo uprizorili leta 1904, leta 1911 pa je dramsko besedilo spremenil v zgodbo, ki še danes navdihuje bralce po vsem svetu.

Prva izdaja je bila naslovljena Peter Pan and Wendy (Peter Pan in Wendy), pri poznejših ponatisih pa je njeno ime iz naslova izpadlo. Urednica je dejala, da izvirni naslov poudarja vlogo Wendy v knjigi, ki sicer ob karizmatičnejšem liku Petra Pana zbledi, prav tako pa si je želel pisatelj z njenim likom poudariti, kako pomembno vlogo so imele ženske v njegovem življenju. Zgodbo o Petru Panu je namreč navdihnila Sylvia Davies, mati dveh otrok, ki se je zbližala z Barrijem.