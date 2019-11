Na ta način želijo poslanci prispevati k večji dostopnosti kakovostne pisane besede za bralce.

DDV v višini pet odstotkov bo veljal za dobave in izposoje knjig, časopisov in periodičnih publikacij tako na fizičnih kot tudi elektronskih nosilcih. Foto: Reuters

V Sloveniji velja trenutno splošna stopnja DDV-ja v višini 22 odstotkov in znižana v višini 9,5 odstotka, ki med drugim velja tudi za knjige. Novela uveljavlja novo znižano stopnjo DDV-ja v višini pet odstotkov, ki bo veljala za dobave in izposoje knjig, časopisov in periodičnih publikacij tako na fizičnih kot tudi elektronskih nosilcih.

Vlada je želela, da bi se o preoblikovanju sistema DDV-ja počakalo na evropsko reformo, a kljub negativnim učinkom na proračun zakonu ni nasprotovala.

Po besedah državne sekretarke na ministrstvu za finance Natalije Kovač Jereb bo uvedba nižje stopnje DDV-ja za dobave publikacij na fizičnih nosilcih povzročila izpad prihodkov v višini osem milijonov evrov na letni ravni, za dobave elektronskih publikacij pa še dodatnih 400.000 evrov.

Na četrtkovi razpravi so poslanci poudarili, da je namen narediti slovensko besedo bolj dostopno oz. poceni in s tem spodbuditi bralno kulturo. Pod predlog novele zakona so se podpisali vsi.