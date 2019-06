Ervin Fritz. Foto: ARS

Leta 1940 v Preboldu rojenega pesnika bodo z zlatnikom nagradili v zadnjem tednu avgusta, takrat pa bodo podelili tudi Veronikino nagrado za zbirko leta. Pravzaprav je Fritz leta 2006 prejel tudi že Veronikino nagrado, ki mu jo je prinesla pesniška zbirka Ogrlica iz rad.

Pesnik razigranega jezika

Zlatnik za življenjsko delo bo prejel "za razigranost pesniškega jezika in za prispevek k slovenski literaturi in umetnosti". Od prve zbirke Hvalnica življenja do knjige vseh svojih pesniških zbirk Velika radost, je v več kot pol stoletja izdal še Okruške sveta, Minevanje, Tja čez, Drugačen svet in druge, a je vselej ostal zvest svoji poetiki.

"To je poezija življenja, nabita z vsem, od nepopisnega vitalizma do intimne stiske minevanja. Toda njegov pesniški svet je življenje, radost v življenju, z razkošno občutljivostjo za vse, kar se dotika človeka in njegove eksistence v družbi. V njegovi poeziji z vsemi registri zveni realno življenje," beremo v utemeljitvi nagrade.

A Ervin Fritz je tudi pesnik, ki hodi lahkih nog naokrog. "Nagajivo, zbadljivo in puščičasto zna razgrajati po umetniški sceni, sproščeno in drzno verzificira radožive izzive v življenju, a nikoli ne popusti v svoji pokončni drži, ko razkriva sebe in družbo," še piše v utemeljitvi.

"Poezija na svoj način pomaga živeti."

Po njegovih lastnih besedah, "poezija na svoj način pomaga živeti", tudi zato, ker denimo v trenutku stiske ob smrti bližnjega zna izreči besedo, ki je v sebi tedaj ne najdemo.

Nedavno umrli novinar, pesnik in kritik Peter Kolšek, ki je veljal za najboljšega poznavalca njegovega dela, pa je pred časom zapisal: "Fritz je tisti slovenski pesnik, ki je vrednote socialnega realizma (in socialne doktrine, ki stoji za njim) ne le najbolj ponotranjil, ampak jih je tudi najbolj kompleksno prenesel v tranzicijski čas. Med vsemi starejšimi slovenskimi pesniki je edini ohranil pristno socialno revoltiranost, na kakršni je temeljila prvotna socialnokritična imaginacija, od lirske pesmi do satire. Fritz je pesnik upora, jeze in juriša na konkretnega naslovnika (kapitalizem) ..."