Loup Abramovici (1979) je odraščal med Portugalsko in Francijo, od leta 2010 živi in ustvarja v Sloveniji. Foto: Nada Žgank

S soustvarjalkama Ano Čigon in Natašo Živković bodo v celovečerni predstavi pod drobnogled vzeli krizo srednjih let.

Je neodločna mucica, ki se ji je med mijavkanjem na vroči pločevinasti strehi končno posvetilo, da je pot v pekel tlakovana z dobrimi nameni. .

Abramovici se bo za performans prelevil v dr. HPD in se bo dotaknil lajšanja motnje pozornosti in hiperaktivnosti – ADHD. HPD se namreč bliža štiridesetim in kriza srednjih let je na obzorju: "Boji se, da se mu bo utrgalo, medtem ko lovi ravnotežje na tankem in ostrem robu med moralo in zloglasnostjo."

Feministično-postdramska burleska

"Redni, modularni, presenetljivi, nikoli isti in predvsem umetniško-družabni večer Tatovi podob" so v različnih oblikah sodelovanja vzpostavili sodelavci in sodelavke skupine The Feminalz.

Kot vsestranski plesalec in performer je sodeloval z Meg Stuart, Vero Mantero, Loicom Touzéjem, tandemom Mustapha Kaplan & Fillis Sizanli, Antonijo Livingstone, Remyjem Heritierom, Majo Delak, Baro Kolenc, Malo Kline, Matijo Ferlinom in številnimi drugimi. Foto: Nada Žgank

V procesu dela, ki ga je skupina začela razvijati leta 2013, razmišljajo in raziskujejo "feministično-postdramsko burlesko". V sklopu Tatov podob se je leta 2017 že predstavila Urška Vohar s predstavo Matilda in njene žemljice.

"Sovraži streho in sovraži pot"

Z večerom tehnoburleske kontinuirano nastajajo novi umetniški prispevki, komentarji in sporočila, s katerimi neposredno nagovarjajo občinstvo in razvijajo tematske bloke, like ali zgodbe, ki se postopoma vzpostavljajo in odkrivajo gledalcem svoje bivanje, o predstavi piše na spletni strani producenta serije, zavoda Emanat.

HPD se samoopisuje kot mnoštvo, zato mu v iskanju lastne avtentičnosti vedno spodleti. "Je neodločna mucica, ki se ji je med mijavkanjem na vroči pločevinasti strehi končno posvetilo, da je pot v pekel tlakovana z dobrimi nameni. Sovraži streho in sovraži pot ... Počuti se kot zajec, ki ga je oslepila bleščavost pobožnih želja."

Kostume je tokrat oblikovala Urška Recer, masko Tina Prpar, glasbeno montažo je izdelal Luka Prinčič, oblikovanje svetlobe in tehnično vodstvo pa Peter Šanović.

Ponovitve performansa bodo na sporedu 22. oktobra, 23. novembra in 5. decembra.