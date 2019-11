Dogajanje se začenja s predstavo Velika pričakovanja avtorskega kolektiva Beton Ltd. Foto: Nada Žgank / Zavod Bunker

Programski fokus ostaja na sodobnem gledališču in plesu, slednji bo letos nekoliko bolj v ospredju kot običajno.

Drugajanje, ki ga pripravlja ljubljanski zavod Bunker v sodelovanju z Drugo gimnazijo Maribor, je koncentriran kratek festival sodobne umetnosti. Ustvarili so ga, da bi mlade seznanili s sodobno uprizoritveno umetnostjo in zato da predstave, ki sicer le redko zapustijo Ljubljano, pripeljejo v Maribor. Vse predstave se bodo odvile na matičnem odru v Amfiteatru Druge gimnazije Maribor.

Vse predstave se bodo odvile na matičnem odru v Amfiteatru Druge gimnazije Maribor. Foto: MMC RTV SLO

Lokalna sodelovanja

"Ne prihajamo več kot nek satelit v Maribor s svojim odrom in predstavami, ampak prihajamo z odprto roko za sodelovanja. Tudi letošnji program je sestavljen iz lokalnih sodelovanj," pravi producentka festivala Alma R. Selimović. Vzpostavil se je kot križišče sodelovanj med umetniki, producenti in organizacijami, med njimi sta društvi Nagib Maribor in Moment.

Drugajanje se začenja s predstavo Velika pričakovanja avtorskega kolektiva Beton Ltd. V torek sledi premiera predstave Heroj 3.0, v kateri se dvojec Uroš Kaurin in Vito Weis odreka besedam. V sredo pa bodo uprizorili predstavo koreografinje in plesalke Maje Delak z naslovom Samo za danes. Festival se bo sklenil v četrtek s predstavo Snježane Premuš in Roka Vevarja Poiesis sebstva, ki jo je Klub mladih selektoric izbral kot izziv za svojo generacijo.