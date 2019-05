Festival se je začel s predstavo Henrika Ibsena Nora v izvedbi gledališke skupine Gledališče Druga scena II. gimnazije Maribor. Foto: Matej Maček

Strokovna žirija je nagrado Fotovizionar 2019 podelila dvema mladima avtoricama, Romini Kovačič in Ani Skobe, so sporočili s festivala.



Uvodni dan festivala se je pričel z dvema gledališkima predstavama, ob 19. uri pa je bila v Rotundi SNG Nova Gorica otvoritev razstave Fotovizije z naslovom Spomini.

Letos izjemoma nagradili dve avtorici

Na razstavi lahko vidimo dela mladih avtorjev, ki so bili izbrani izmed šestintridesetih, kolikor jih je svoja dela poslalo na letošnji natečaj. Izbor sta opravili selektorici Fotovizij, Sonja Lebedinec in Nuša Podgornik.

Na Fotovizije se je uvrstilo dvanajst serij fotografij. Žirija je ocenila, da kriterijem v celoti ustrezata dve seriji. Strinjali so se, da sta raznoliki po estetski in pripovedni plati, vendar enakovredni po kakovosti fotografij in izpovedni zrelosti. Nagrado fotovizionar 2019 so tako podelili obema.

Kačja koža po levitvi

Romina Kovačič je ustvarila serijo fotografij kačje kože po levitvi, ki kači omogoča rast. Človeku na simbolni ravni tako pomaga, da “odvrže” utesnjujoče omejitve, ki ga ovirajo pri evolucijskem napredovanju, duhovni rasti, modrosti in razumevanju.

Kvadratni format

Ana Skobe pa je fotografije njej ljube osebe, ki je ni več, vsebinsko, kompozicijsko in likovno domišljeno postavila v kvadratni format prostora in ambientov, kjer je ta oseba prebivala. Ponovno ga je v kvadratnem formatu “okvirila” z ozadjem, ki likovno in simbolno kot širok okvir opredeljuje celotno fotografijo.

Avtorski projekt Cafe Evropa, ki ga izvaja gledališka skupina Generacija generaciji Gledališča Glej iz Ljubljane. Generacija generaciji, krajše G2G, je projekt gledališča mladih za mlade. Foto: Matej Maček

Festival sta uradno odprli Elena Zavadlav Ušaj, podžupanja Mestne občine Nova Gorica in Urška Bittner Pipan, pomočnica direktorja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Sledila je gledališka predstava – avtorski projekt V našo skuto ne pojdejo v izvedbi Amaterskega mladinskega odra SNG v gledališki dvorani Gimnazije Nova Gorica.



V treh dneh bo festival postregel s prerezom mladinskega ustvarjanja na gledališkem, lutkovnem, glasbenem, literarnem, likovnem in fotografskem področju.

150 ustvarjalcev, starih med 15 in 30 let

Festivala se udeležuje okoli 150 ustvarjalcev, starih med 15 in 30 let. V festivalskih dneh se bo poleg že omenjenih fotografov predstavilo še deset gledaliških predstav in šest glasbenih skupin.



Festival Vizije poteka v sklopu Tedna ljubiteljske kulture, zaključuje pa se v nedeljo ob 17. uri s podelitvijo festivalskih nagrad vizionarji.