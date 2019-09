Za rojstni dan prvega slovenskega poklicnega gledališča v Mariboru šteje namreč prva uprizoritev 27. septembra 1919, ko je drama Tugomer Josipa Jurčiča zaživela v režiji takratnega ravnatelja tega gledališča Hinka Nučiča.

Drama Grmače, ki jo je Dane Zajc napisal v 90. letih preteklega stoletja, tematizira uničenje ali razpad družine in s tem določene skupnosti v celoti. Foto: Damjan Švarc/SNG Maribor

Dane Zajc (1929–2005). Foto: BoBo

Krstna uprizoritev pred 25 leti

Grmače so bile pravzaprav Zajčeva zadnja drama, uprizorjena še v času njegovega življenja. Drama je v tiskani obliki izšla leta 1995, krstno uprizoritev v skorajda integralni različici pa je doživela v ljubljanski Drami 30. novembra 1994 v režiji Mileta Koruna.

Kot je glede tega Zajčevega dela poudaril dramaturg Tibor Hrs Pandur: "Grmače bi lahko povzeli kot medgeneracijsko tragedijo konca 'arhaične vaške skupnosti', ki dreza v nevralgične točke slovenske zgodovine in mapira njeno psihogeografijo samozavrtosti, užitka v samospodbijanju, nenehnega prelaganja krivde in odgovornosti, samopomilovanja, demonizacije drugih, sramote glede nezmožnosti vzpostavitve pristnega stika, vključno z jalovostjo izdajstev in maščevanj, samoizgubljanja v domnevni onkrajnosti, predvsem pa poudarja nebogljenost tistih, ki se imajo za odreševalce, kot je ugotovil že Taras Kermauner."

Nova uprizoritev Grmač na odru SNG-ja Maribor V predstavi v vlogi Andraža nastopa Vladimir Vlaškalić, njegovega sina Jura upodablja Benjamin Krnetić. Igralsko zasedbo sestavljajo še Nejc Cijan Garlatti, Žan Koprivnik, Matevž Biber, Nataša Matjašec Rošker, Minca Lorenci, Liza Marijina in Gorazd Žilavec. Nastopa tudi orkester Konservatorija za glasbo in balet Maribor, ki ga sestavljajo Urban Erker, Domen Baša, Matic Kavcl in Nik Zendzianowsky. Scenografka je Urša Vidic, kostumografka Marina Sremac in skladatelj Branko Rožman.

Ko je drugačnost zatrta ali nenehno predstavljena kot bolezen ali šibkost

Kot še meni Hrs Pandur, so Grmače tudi zgodba o kontekstu, strukturi in rojstvu fašizma. "Grmače v naši rekonstrukciji razkrivajo, kaj se zgodi z občutljivim posameznikom, če ni sprejet, če je zaničevan in manipuliran, če je njegova drugačnost zatrta ali nenehno predstavljena kot bolezen ali šibkost. Odpor, ki ga tak teror lahko povzroči, bo tak, da se bo prej ali slej ukinil; in če bi bila njegova vrnitev iz zasmrtja možna, se ne bi vrnil kot vseodpuščajoči odrešenik, ampak kot maščevalec, krvnik in rabelj. Kar je dobil, bi stoterno delil. Na koncu pa tudi svojo blodnjo uvidel," je še ocenil dramatik.

Borut Pahor je SNG-ju Maribor vročil državno odlikovanje zlati red za zasluge. Na posnetku je z Danilom Roškerjem, direktorjem te ustanove. Foto: SNG Maribor

Zajčev poetičen jezik, zavit v grobo realnost

Režiserka Nina Rajić Kranjac je poudarila: "Zajc odpre Grmače skozi skrhan odnos očeta in sina in mislim, da nas je to najbolj inspiriralo ob vstopu v material. Na Grmačah absolutno primanjkuje ljubezni, razumevanja, strpnosti in spoštovanja do sočloveka, mi pa smo se odločili, da raziščemo, kako pride do tega."

Kot je še dodala režiserka, je Zajc "poetičen jezik zavil v grobo realnost, ki jo lahko še danes gledamo, kljub Evropski uniji in visokim standardom, ki naj bi jih vsi živeli. To se mi zdi odlična tema za stoletnico gledališča. Tudi v smislu slovenskega jezika se mi zdi dobra gesta, da se vzame tak tekst. Kajti pisava je netipična, v določenih trenutkih hermetično zaprta, zavita v metafore, a mislim, da je to samo draž in prav primeren jezik za gledališče danes."

Slavljenje stoletnice se nadaljuje ...

Drevišnja premiera Grmač sodi v okvir zaznamovanja stoletnice SNG-ja Maribor, katerega vrhunec je predstavljala slavnostna akademija v preteklem tednu, na kateri je predsednik republike Borut Pahor vročil gledališču državno odlikovanje zlati red za zasluge.

Zaznamovanje jubileja se bo v mariborski taliji nadaljevalo tudi v prihodnjem tednu. Na omizju v torek bodo svoje poglede na zgodovino in zdajšnjo podobo gledališča soočili igralci, v petek bo sledila slavnostna premiera opere Netopir Johanna Straussa mlajšega. Omenimo še, da je bila prva operna stvaritev na tem odru opereta Mam'zelle Nitouche, ki je premiero doživela 1. maja 1920.