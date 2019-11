Odrske akcije se kot živ mimetičen organizem razmnožujejo in ponavljajo, variirajo ter mutirajo. Foto: Nada Žgank

Predstava bo predfestivalski dogodek na 8. mednarodnem festivalu sodobnega plesa CoFestival, ki bo v šestih festivalskih dneh prepletel sedemnajst dogodkov. MEMEMEME bo mogoče na sporedu ujeti bo še v petek.

Peter Frankl, Kaja Janjić, Julija Pečnikar in Daniel Petković. Foto: Andi Bančić

V predstavi nastopajo Peter Frankl, Kaja Janjić, Julija Pečnikar in Daniel Petković. Preko teles performerjev, njihovih telefonov ter digitalnih asociativnih referenc videa in zvoka predstava plasti pomene gest, gibov, podob in izrazov, so zapisali v zavodu Emanat, ki je producent predstave.

Izvršna producentka predstave je Sabina Potočki, dramaturško vlogo je opravila Varja Hrvatin, zvok in video je ustvaril Vid Merlak, kostume pa je oblikovala Tanja Pađan (Kiss The Future).

Alienacija internetne družbe

Rozman, ki deluje kot performer, koreograf, plesalec in improvizator v Ljubljani in Berlinu, v partituri performativnega okolja "preigrava mehaniko in se poigrava z estetiko internetnih memov. Odrske akcije se kot živ mimetičen organizem razmnožujejo in ponavljajo, variirajo ter mutirajo, v plasteh med njimi pa se razpirajo možne pomenske vrzeli, ki zrcalijo fragmentiranost sodobne komunikacije in alienacijo internetne družbe," piše na spletni strani producentov.

Predstava plasti pomene gest, gibov, podob in izrazov. Foto: Andi Bančić

Ustvarjalci so meme opredelili kot vsako idejo, ki se skozi variacijo in selekcijo, kljub svoji morebitni naključnosti ali nesmiselnosti, ponavlja in (raz)množi. Besedo meme (iz mimeme, gr., ki pomeni "tisto, kar je posnemano") je za oznako jezika, zgodb, znanj, navad, vzorcev in vedenj, ki se prenašajo z imitacijo – nekakšen kulturni ekvivalent genu – prvi uporabil biolog Richard Dawkins. V digitalni dobi so zaradi vsesplošne uporabe spleta najbolj razširjeni in poznani internetni memi, še pojasnjujejo pri Emanatu.