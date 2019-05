Prek svojevrstnega ustvarjalnega dialoga in ekperimentiranja se performerja podajata k preseganju lastne avtorske pozicije. Foto: Petra Veber

Premiera glasbeno-performativnega projekta bo 12. maja v Linhartovi dvorani ljubljanskega Cankarjevega doma ob 20. uri. Temu bosta sledili še ponovitvi, 14. in 15. maja.

Iskanje sledi do resnice sodobnega človeka

Odrsko sobivanje dveh izrazitih umetniških individualistov prinaša odkrivanje nepredvidljive izrazne potence, kjer na presečišču giba in zvoka vznika predstava, ki jo avtorja povzemata kot iskanje sledi do resnice sodobnega človeka.

Zvočna struktura projekta temelji na tridelni partituri za orkester, katerega vlogo tokrat prevzema Milko Lazar, ki bo s pomočjo elektronskih simulatorjev, pravih instrumentov in računalniško podporo glasbo na odru izvajal kot solist. Sledi orkestra, ki ga ni, so na odru nakazane s pomočjo inventarja in glasbil, med katerimi se giblje pulzirajoče telo Leje Jurišić, so so o projektu zapisali v Cankarjevem domu.

Tudi ples rojeva glasbo

"Moje telo se nehote pogovarja z njegovo glasbo. Moja robustnost, grobost, neposrednost v razmerju z njegovo mehkobo, liričnostjo. Moje mišice v razmerju z njegovo nežno kožo. Slišim ga. Želim mu odgovoriti. Ne samo, da glasba rodi ples. Tudi ples rojeva glasbo," svoje doživljanje projekta opisuje plesalka.

Preko svojevrstnega ustvarjalnega dialoga in ekperimentiranja se performerja podajata k preseganju lastne avtorske pozicije, da bi izpostavila krhkost in nestabilnost bivanja v aktualnem trenutku, se dotaknila pristnosti človekove eksistence onkraj vsakršne ideologije ali želje, so še zapisali o predstavi, ki je nastala v produkciji društva Pekinpah in Leje Jurišić, kot koproducent pa sodeluje Cankarjev dom.

