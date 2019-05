Foto: Nasprotje stvari/SMG

Uprizoritev Slovenskega mladinskega gledališča (SMG) v režiji Borisa Nikitina, sicer sina ukrajinsko-slovaško-francosko-judovskih migrantov, raziskuje tematiko fašizma danes in kaj se zgodi, če bi se nekdo odločil uprizoriti avantgardno neofašistično odrsko delo. Po besedah režiserja način diskurza, ki se uporablja v javnosti, odpira tudi vprašanje svobode govora in tega, kaj sploh danes je alternativa oziroma avantgarda.

Nikitin je pri snovanju predstave sledil logiki mehanizmov, ki dandanes vzpostavljajo občinstvo in publiciteto. Pri delovanju marsikoga gre namreč za to, da postane viden, kar lahko doseže tako, da javno izrazi svoja stališča. Zanimivo je, da pri tem izražanju politiki, mediji in posamezniki postajajo satirični, z namenom, da bi njihov glas segel čim dlje.

Projekti režiserja Borisa Nikitina raziskujejo izmuzljivo mejo med performativnim in iluzionističnim gledališčem. Foto: Nasprotje stvari/SMG

Ko peterica črnih klovnov zavzame oder

Režiser je na oder postavil pet črnih klovnov, ki jih igrajo Primož Bezjak, Janja Majzelj, Ivan Peternelj, Blaž Šef in Stane Tomazin.

V klovnskem slogu so predstavo, zasnovali zato, da k temam, ki jih odpira Nasprotje stvari, pristopijo na nekoliko bolj komičen, morda celo satiričen način. Pomembni temi v predstavi sta tudi potencialnost in ranljivost.

Dramaturg predstave je umetniški vodja SMG-ja Goran Injac, pri uresničitvi so sodelovali še sorežiser Jan Krmelj ter kostumografki in oblikovalki mask Vanja Djuran in Lea Bratušek, za glasbene aranžmaje pa je po izboru režiserjev poskrbel Uroš Buh.