Avtorja muzikalov Mačke, Fantom iz opere in Evita je časopis New York Times opredelil za "komercialno najuspešnejšega skladatelja v zgodovini". Foto: AP

Predstava bo v gledališču Gillian Lynne, ki se nahaja v evropskem središču gledališke umetnosti, londonskem West Endu, na ogled od septembra dalje, piše Reuters.

Britanska igralka in scenaristka Emerald Fennell. Foto: EPA

Za pravljico je odmevni britanski skladatelj napisal novo partituro, predstava pa temelji na izvirni ideji britanske igralke in scenaristke Emerald Fennell. Avtorica je sicer znana po tem, da je napisala scenarij druge sezone BBC-jevega televizijskega trilerja Ubij Eve in nastopila kot igralka v tretji sezoni Netflixove TV-serije Krona. Napisala je in režirala je triler Promising Young Woman (Obetavna mlada ženska), v katerem ima glavno vlogo Carey Mulligan. V kina prihaja spomladi.

"Takoj sem vedel, da sem našel svojo novo sodelavko"

"Že dolgo sem želel napisati svojo različico Pepelke, a nikoli nisem mogel napisati takšne, ki bi se me resnično dotaknila," je v izjavi za javnost povedal Lloyd Webber. "Emerald Fennell je napisala nekaj zelo vznemirljivega in izvirnega. Ko sem prebral njen osnutek, sem takoj vedel, da sem našel svojo novo sodelavko," je še dejal.

Povedal je tudi, kako vesel je, da vnovič sodeluje z Davidom Zippelom, "zelo duhovitim tekstopiscem". Režiser nove uprizoritve bo Laurence Connor, ki je v preteklosti že sodeloval v predstavah Lloyda Webbra.

Sicer pa je v gledališču Gillian Lynne trenutno na sporedu odrska priredba komedije Šola rocka izpod peresa sir Lloyda Webbra in z libretom Juliana Fellowesa, ustvarjalca pri kritikih in gledalcih zelo priljubljene kostumske TV-serije Downton Abbey.

Manj priljubljen pa je film Cats, ki je trenutno v kinih. Režiral ga je oskarjevec Tom Hooper, nastal pa je po enem najuspešnejših glasbeno-scenskih predstav vseh časov – Mačke. Andrew Lloyd Webber je posebej za film napisal tudi nove pesmi, eno skupaj s Taylor Swift.