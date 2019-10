Mednarodna koprodukcija Pogovori o ljubezni je nastala v režiji Jerneja Lorencija skozi raziskovanje teme ljubezni v različnih družbenih, jezikovnih in kulturnih kontekstih.

Maruša Majer in Krist Lleshi. Foto: SNG Drama Ljubljana/Duško Miljanić

Igralci iz štirih jezikovno in kulturno različnih držav

Večinoma velja, da je ljubezen tema, ki je praviloma ne obravnavamo skozi prizmo medsebojne komunikacije, ustvarjalci tega projekta pa so se ukvarjali prav s tem vidikom. Dinamika dela v povezavi s tako pomembno in občutljivo temo je bila še intenzivnejša, kot je morda sicer, saj so pri tej uprizoritvi od samega začetka sodelovali igralci iz štirih, jezikovno in kulturno različnih držav.

Igralci v uprizoritvi nastopijo kot pripovedovalci, liki in režiserji. Lorenci jih je povabil, naj tudi sami ustvarjajo vsebino in s tem tudi prevzamejo umetniško in osebno odgovornost za odločitve, ki jih sprejmejo. Foto: SNG Drama Ljubljana/Duško Miljanić

Ravnatelj ljubljanske Drame Igor Samobor je dejal, je zamisel o predstavi nastala po pogovoru z režiserjem, s katerim sta se strinjala, da je ljubezen edina energija, ki bi lahko drugače uravnavala svet, oziroma o tem, da je ta poleg odpuščanja in empatije tudi mogoče in nujno pomembno gibalo sveta – iz tega razmišljanja je nastal tudi naslov letošnje sezone.

"Želodec takšnega jezika je neobčutljiv, srce luknjasto"

"Govorica ljubezni, pravzaprav njen celofanski nadomestek, uporablja jezik, ki prihaja od zunaj. To je jezik naučenega dobrikanja, božanja v rokavicah priučenosti in preračunljivosti, sklicuje se na božje in medspolno pravo; je jezik patriarhalne ekonomije in solipsističnega superkapitalizma. Ta jezik ne boža zares in zares ne reže. Koža tega jezika je spolzka: po potrebi hladna, po dobičku vroča, večinoma mlačna in hrapava. Želodec takšnega jezika je neobčutljiv, srce luknjasto," je med drugim ob predstavi zapisal režiser Jernej Lorenci.

Mednarodno igralsko zasedbo sestavljajo Janez Škof, Maruša Majer in Zvezdana Novaković iz Slovenije, Jelena Laban, Karmen Bardak in Srđan Grahovac iz Črne gore, Barbara Folchitto in Daniele Gaggianesi iz Italije ter Krist Lleshi in Matia Llupa iz Albanije. Iskali so skupni jezik, jezik predstave, ki je obenem postal tudi jezik vseh štirih držav.

Srečna ljubezen nima zgodovine. Denis de Rougemont

Režiser se je tudi tokrat obdal s svojimi stalnimi sodelavci in tako pri projektu sodelujejo dramaturg Matic Starina, scenograf Branko Hojnik, kostumografinja Belinda Radulović, koreograf Gregor Luštek in avtor glasbe Branko Rožman. Svetlobo so oblikovali Lorenci, Hojnik in Juš Zidar, lektorica je bila Tatjana Stanič.

Koprodukcija med ljubljansko Dramo in Kraljevim gledališčem Zetski dom na Cetinju je del mednarodnega projekta ADNICH in je nastajala v dveh delih – sprva v Sloveniji, pozneje v Črni gori.

Pogovori o ljubezni bodo na velikem odru SNG-ja Drama Ljubljana premierno zaživeli drevi ob 20. uri.