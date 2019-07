Tako omogočamo vzpostavljanje dialoga in interaktivnost, razjasnjujemo vprašanja in raziskujemo poti za boj proti neenakostim, diskriminaciji, rasizmu, krivicam in drugim problemom zatiranosti, ki morda na prvi pogled niso povsem vidni ali očitni," pravi Barbara Polajnar, predstavnica Kulturno-umetniškega društva Transformator.

Predstava Ena roza je dovolj ima obliko forumskega gledališča in k raziskovanju prek intervencij vabi tudi občinstvo. Foto: KUD Transformator/Erik Školiber

Forumska predstava Ena roza je dovolj v izvedbi društva Transformator in skupine Magdalene Krivopete drevi odpira sedmi mednarodni Ne-festival Gledališča zatiranih v Gornjem Gradu. Predstava je nastala kot odgovor na primer sodne prakse v primeru spolnega nasilja v Sloveniji. Skozi proces ustvarjalke potrjujejo, da ne glede na konvencije mednarodnega prava vsak da in vsak ne v vsakem primeru služita moškim.

Brazilski izvor gledališča zatiranih

Barbara Polajnar je razložila še, da je gledališče zatiranih metoda, ki jo uporabljajo v gledališko-aktivistične, pedagoške in izobraževalne namene ter kot orodje za doseganje socialne pravičnosti. Njegove začetke, ki segajo v 60. leta preteklega stoletja v Brazilijo, pripisujejo režiserju, politiku in piscu Augustu Boalu, različne tehnike te metode pa so se pozneje razširile v skoraj stotih državah po svetu.

Podnebne spremembe in plastika

V sredo bo na sporedu predstava v angleščini Upogljivi upor. To je forumska predstava o podnebnih spremembah, ki je nastala kot rezultat štiridnevnega procesa rezidence mednarodne zasedbe umetnikov, aktivistov in izvajalcev metode gledališča zatiranih.

V četrtek bo hrvaška skupina ustvarjalcev z Reke izvedla izobraževalno predstavo za otroke, starejše od šest let, Plastika fantastika. Ta glasbeno-gledališka risanka se z interaktivno dramsko igro ukvarja s problemom onesnaževanja s plastiko, praksami recikliranja ter vprašanji individualne in kolektivne odgovornosti.

Oblak, čoln in sklep festivala z delavniško produkcijo

V petek bo Lucika Lucić iz Hrvaške izvedla predstavo Oblačne zgodbe, o neskončnem življenju oblaka. Prikazen po imenu L. je začela zbirati smeti po ulicah. Potem je pomislila na oblak in iz plastike, ki jo je zbrala, naredila knjigo. Tako je po delcih nastala zgodba.

V soboto bo skupina Tretja roka nastopila s poulično gledališko predstavo Čoln, o odprtem morju, pustolovščini in svobodi, pa tudi o bližajoči se nevihti in pošastih, ki se skrivajo v temnih globinah.

Na ta dan se bo festival tudi sklenil na glavnem odru Pri Kozolcu v Gornjem Gradu, in sicer s predstavitvijo produkcij delavnic, ki bodo potekale med festivalom.