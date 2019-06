Nova gledališka sezona v Trstu bo ponudila šest novih uprizoritev. Foto: Radio Koper

Sezono si je zamislil v znamenju stoletja aktualnega ženskega vprašanja, z zgodbami močnih žensk današnjega in preteklega časa, skozi filter ženskega čutenja.

Nova gledališka sezona v Trstu bo ponudila šest novih uprizoritev. Kot so sporočili iz SSG-ja, se bo začela z Goldonijevo klasično komedijo Krčmarica Mirandolina, sklenila pa s tragikomedijo Čudovita Jureta Karasa.

Sezono bodo napolnili z zgodbami močnih žensk današnjega in preteklega časa, skozi filter ženskega čutenja. Foto: SSG Trst

Izmišljena, a kredibilna in univerzalna zgodba

Krčmarica Mirandolina je izmišljena, a kredibilna in univerzalna zgodba o močni ženski. "Pohlep, denar, prevare, laži, kraja in razprodaja vrednot po dolgem in počez so vzporednice, ki sovpadajo s trenutnim stanjem v naši družbi. Zato se Mirandolina ne bori le za svoj vsakdanji kruh, ampak tudi za osnovno človeško dostojanstvo. Predstavo o samostojni, bistroumni ženski 18. stoletja bo režirala temperamentna režiserka 21. stoletja Katja Pegan, ki je pravkar prejela nagrado tantadruj za življenjsko delo," so sporočili iz SSG-ja.

Daleč od naše dobe, a blizu zaradi zgodbe o ženski, ki se zoperstavlja moški nadvladi, bo v mali dvorani SSG-ja zaživela resnična življenjska pripoved umetnice Artemisie Gentileschi (1593–1653). V tej zgodbi pridejo do izraza manipulacije očeta, ki izvaja oblast, a občuti lastno šibkost pred odgovornostjo do vznemirljivega srečanja, s katerim bo za vedno zapečatil življenje slikarke in predvsem ženske. Predstava je avtorski projekt Lina Marrazza.

Zgodba o ženski bo tudi praizvedba predstave Saše Pavček Na valovih, ki jo bo režiral Alen Jelen. Foto: BoBo

Ko prekarni novinar gosti slavno operno divo

Zgodba o ženski bo tudi praizvedba predstave Saše Pavček Na valovih, ki jo bo režiral Alen Jelen. Predstava se dogaja v radijskem studiu, kjer prekarni novinar gosti slavno operno divo. Humoren in provokativen pogovor odpira vprašanja o odgovornosti umetnika v današnjem svetu vojn, nasilja, ksenofobije in nacionalizma. Besedilo je nastalo na podlagi radijske igre Arija, ki je leta 2007 prejela nagrado Unesca – mir in prijateljstvo med narodi.

Razumevajoča mati bo ena izmed protagonistk predstave Samo konec sveta, ki jo bo Vladimir Jurc režiral ob svoji 70-letnici. Komorna drama francoskega avtorja Jean-Luca Lagarceja govori o posledicah nezmožnosti komunikacije v družinskem krogu.

Tijana Zinajić bo režirala Karasovo tragikomedijo Čudovita. Foto: MMC RTV SLO

Žalostni odsev življenjskih porazov

Sezono v Trstu bo sklenila uprizoritev Karasove tragikomedije Čudovita. Ženska nota bo v režiji predstave, ki jo podpisuje Tijana Zinajić, in v protagonistki, ki živi sama s hišnim ljubljenčkom. Njeno mirno, a samotno življenje postane za vse prijatelje in družinske člane žalostni odsev njihovih življenjskih porazov v času, ko je uspeh na vseh področjih edina mantra.

Ena od šestih predstav pa bo posvečena baronu Žigi Zoisu. Režiserka Sabrina Morena bo v uprizoritvi Zois-it.si – Globalni razsvetljenci postavila na oder znanega razsvetljenca in se spraševala o tem, kaj bi mislil o današnji dobi. Bi se znašel v sodobnem svetu spleta, družbenih omrežij in lažnih novic? Bi kot takratni veleposestnik bil danes velekapitalist, pripadnik lobijev, sledilec neoliberalnih tokov? Ali bi tudi danes prepoznal umetnike in znanstvenike, vredne njegovega mecenstva?

Večerni, Popoldanski in Off program

Ob šesterici novih uprizoritev bo abonmajski spored SSG-ja obsegal tri izbirne sklope gostujočih predstav: Večerni, Popoldanski in Off program. "Izbirni sklopi vsebujejo gostujoče predstave slovenskih gledališč, kar omogoča SSG-ju, da zaživi kot izložba vrhunskih dosežkov slovenske gledališke scene. Med gostujočimi predstavami v abonmaju SSG-ja bo več uprizoritev, ki so bile nagrajene s pomembnimi priznanji ali so bile nominirane za nagrade," so po razgrnitvi nove sezone še sporočili iz Trsta.