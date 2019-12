V predstavi Disident Arnož in njegovi. Na fotografiji sta Marko Mandić (v ozadju) in Boris Mihalj (za mikrofonom). Foto: SNG Ljubljana/Peter Uhan

Za predsednika je bil izvoljen na petkovi izredni volilni skupščini, so sporočili z združenja.

V predstavi Saloma Oscarja Wilda. Na fotografiji je ob Poloni Juh in Gorazdu Logarju. Foto: SNG Ljubljana/Peter Uhan

Je tudi akademski slikar in doktor znanosti

Mihalj je dramski igralec, a tudi slikar in kipar. Rodil se je leta 1966 v Šempetru pri Gorici. Po končani Srednji veterinarski šoli v Ljubljani se je vpisal na Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) v Ljubljani, kjer je v letniku Mileta Koruna in Matjaža Zupančiča zaključil študij z vlogama Serebrjakova in Strička Vanje v Čehovem Stričku Vanji, leta 1992. Istega leta je tudi diplomiral.

Istega leta se je vpisal na likovno akademijo v Benetkah in leta 1996 diplomiral še iz slikarstva ‒ pridobil je strokovni naslov akademski slikar.

Leta 2003 je nadaljeval podiplomski študij zgodovinske antropologije na Fakulteti za humanistični študij v Ljubljani in leta 2009 pridobil znanstveni naslov doktor znanosti. Istega leta se je vpisal na ljubljansko filozofsko fakulteto ter bil leta 2015 promoviran v doktorja znanosti s področja umetnostne zgodovine. Od leta 2016 je tudi doktorand Podiplomske šole ZRC SAZU.

Po študiju v Benetkah se je zaposlil kot igralec v SNG-ju Nova Gorica, kjer je ostal do leta 2001. Eno sezono je igral v Slovenskem stalnem gledališču v Trst, bil nekaj časa svobodni umetnik, od leta 2004 pa je stalni član SNG-ja Drama Ljubljana, lahko preberemo na strani sigledal.org.