V dogajanje bo uvedla predstava italijanskega mojstra senčnih lutk Frabrizia Montecchija Virginija Volk, ki je nastala v produkciji Lutkovnega gledališča Ljubljana (LGL).

Uprizoritev Virginija Volk je nastala po motivih slikanice avtoric Kyo Maclean in Isabelle Arsenault, ki je lani v prevodu Tine Mahkota izšla pri založbi Zala. Foto: Urška Boljkovac/LGL

Festival Zlata paličica 2019 Nabor predstav si lahko pogledate tukaj.

Med 16 izbranimi predstavami, ki bodo na ogled na različnih prizoriščih, jih večina prihaja iz javnih zavodov, štiri iz nevladnih organizacij, ena pa z Akademije za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT). Tokrat so se odločili večjo pozornost nameniti višjim starostim skupinam, predvsem generacijam tretje triade osnovne šole in srednješolcem.

Od klasičnih do sodobnih zgodb

Kot je povedala selektorica Nika Arhar, izbrane uprizoritve predstavljajo raznolike uprizoritvene pristope in žanre, od lutkovnih predstav za najmlajše, igrivih in inovativnih prepletov igre in animacije, do dramskih in plesnih predstav, ki oživljajo klasične in sodobne zgodbe, vzpostavljajo samosvoj avtorski odnos do izbrane predloge ali gradijo povsem nov odrski svet, izhajajoč iz tenkočutnega zaznavanja današnje družbene realnosti in vsakdana mladih.

Spletna platforma Zlata paličica Povezava do spletne platforme.

Še referenčna baza za iskanje predstav

Dopolnilo festivalu je spletna platforma Zlata paličica, referenčna baza za iskanje in prvo spoznavanje kakovostnih gledaliških predstav za otroke in mladino, ki jo na podlagi presoje treh selektoric usmerja Slovenski gledališki inštitut.

Ciljno občinstvo festivala so otroci in mladi, zadnja leta pa se festival osredotoča tudi na pedagoške delavce in na vse, ki načrtujejo kulturne vsebine v vrtcih, šolah in kulturnih domovih po Sloveniji.

Festival Zlata paličica organizira Lutkovno gledališče Ljubljana v sodelovanju s Cankarjevim domom in Slovenskim gledališkim inštitutom. Foto: BoBo

Predstave bodo na ogled v Lutkovnem gledališču Ljubljana (LGL), Cankarjevem domu, Drami SNG Ljubljana, SNG Operi in baletu Ljubljana ter Plesnem teatru Ljubljana. Festival se bo zaključil s podelitvijo nagrad najboljši otroški in najboljši mladinski predstavi po mnenju otroške in mladinske žirije, so še sporočili iz LGL-ja.