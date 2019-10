Utrinek z razstave 8. bienala Brumen. Foto: Domen Pal

Dela za pregledno razstavo v Narodni galeriji je strokovna žirija v sestavi Lucienne Roberts (predsednica), Gerwin Schmidt, Vanja Cuculić, Saša Koljcov in Aljaž Vindiš izbrala izmed 354 prijavljenih projektov. Razstava, ki bo na ogled do 28. novembra, predstavlja dveletni pregled najkakovostnejše slovenske produkcije vidnih sporočil.

Bienale slovenskega oblikovanja Brumen se je sicer začel 2. oktobra z mednarodno konferenco v Kinu Šiška, na kateri so člani mednarodne žirije predstavili svoje oblikovalske dosežke in jih teoretsko nadgradili s predavanjem.

Kot so sporočili iz Fundacije Brumen, je vpogled v ozadje nastanka projekta pri ocenjevanju marsikdaj igral odločilno vlogo. Projekti so bili razvrščeni v sedem kategorij - Identitete, Komunikacijska in promocijska gradiva, Publikacije, Digitalni produkti in storitve, Informacijsko oblikovanje, Dokumenti, vrednostni papirji in plačilni instrumenti in Tipografija.

Avtorji del so podali tudi informacije, ali je bil projekt naročen ali, na primer, avtorski, če je nastal v teku študijskega procesa in ali je bil realiziran. Člani žirije so se, kot so zapisali v sporočilu za javnost, morali zaradi izrazito visoke kakovosti letošnjih prijavljenih projektov med seboj veliko usklajevati, zaključki pa so vedno bili sprejeti v konsenzu.

Bienalni izbor predstavlja širok prerez vidnih sporočil, s katerimi so v vsakodnevnem življenju v stik prihajali uporabniki v najrazličnejših kontekstih, kar odraža dejstvo, da so prijavitelji - tako oblikovalci kot naročniki oblikovalskih projektov - z vseh koncev Slovenije, pa tudi zamejstva, delujejo v sferah od gospodarstva in javne uprave do kulture.

Na pregledni razstavi so zastopani od celostnih grafičnih podob, embalaž produktov, plakatov in drugih komunikacijskih materialov, do raznovrstnih publikacij, spletnih strani in aplikacij, pa tudi postavitve razstav, infografike in tipografije.

Bienale slovenskega oblikovanja organizira Fundacija Brumen, ustanovljena leta 2003. Fundacija nosi ime Jožeta Brumna, slovenskega pionirja oblikovanja na področju vidnih sporočil, ki je avtor mnogoterih knjižnih oprem, še posebej likovnih publikacij.