Prva znana objava pesmi Huda mravljica sega v leto 1955, torej leto po ustanovitvi UGM-ja, v zbirki pesmi za otroke Zamorček in ladjica, leta 1969 pa je bila spet objavljena v novi zbirki, ki zaradi njene priljubljenosti nosi naslov prav po Hudi mravljici. Foto: Nenad Cizl

Mravljičino podobo je ustvaril mariborski grafični oblikovalec in ilustrator Nenad Cizl. S tem se nadaljuje živahno dogajanje ob 65. obletnici galerije, ki se je v prvi polovici leta začelo z razstavo o Branku Rudolfu in začetkih UGM.



Ambasadorka izobraževalnega programa

Mravljica bo v galeriji nagovarjala predvsem mlado občinstvo: pozdravljala bo otroke iz vrtcev in šol, prevzela vlogo ambasadorke izobraževalnega programa, prisotna bo na družabnih omrežjih. Otroci jo bodo imeli možnost celo vzeti s seboj, z njo bodo domov pripeljali še drobček galerije.

Foto: Nenad Cizl

Ljubezen do skoraj ponarodele pesmi

"Gotovo pa bo nagovorila tudi nekoliko starejše občinstvo, vse nas, ki smo s Hudo mravljico odraščali in zdaj svojo ljubezen do te skoraj ponarodele pesmi radi delimo z zanamci," so prepričani v galeriji.

Prvo srečanje otrok in mravljice bo danes dopoldne na ploščadi pred UGM, in sicer v okviru programa ob zaključku poletja. Pred lutkovno predstavo Začarani čajnik bo zbrane pozdravila lutka Huda mravljica, ki je nastala v sodelovanju z Lutkovnim gledališčem Maribor.

Predstavi bo sledila umetniška ustvarjalnica, v UGM Šopu pa bo mogoče kupiti nov plakat in vrečko z motivom Hude mravljice.

Branko Rudolf je bil prvi ravnatelj dobrih 17 let

Galerija je odprla vrata 7. februarja leta 1954 z razstavo, na kateri je sodelovalo 67 aktivnih ustvarjalcev iz vse Slovenije s skupno 138 deli. Danes je eden osrednjih muzejev za moderno in sodobno umetnost v Sloveniji z zbirko več kot 7000 umetniških del slovenskih avtorjev od konca 19. stoletja do danes. Branko Rudolf jo je kot prvi ravnatelj vodil dobrih 17 let.

Branko Rudolf (desno) pred platni Jacksona Pollocka na odprtju razstave Sodobna ameriška umetnost leta 1961. Foto: UGM

Prva znana objava pesmi sega v leto 1955

Marsikdo morda ne ve, da je prav Rudolf avtor besedila pesmi Huda mravljica, ki jo je uglasbil skladatelj in pianist Marijan Vodopivec. Prva znana objava pesmi sega v leto 1955, torej leto po ustanovitvi UGM-ja, v zbirki pesmi za otroke Zamorček in ladjica, leta 1969 pa je bila spet objavljena v novi zbirki, ki zaradi njene priljubljenosti nosi naslov prav po Hudi mravljici.



Leta 1971 sta Erazem in potepuh pesem interpretirala v televizijski priredbi znane zgodbe švedske mladinske pisateljice Astrid Lindgren, poznejše generacije pa jo verjetno poznajo v interpretaciji Romane Krajnčan. Plesna skupina En-Knap je Hudo mravljico leta 2014 postavila na oder v istoimenski plesni predstavi.